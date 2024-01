La madre de Cami Homs ninguneó Tini Stoessel: “Que viva tranquila pensando que no se cargó una familia”

Ahora, Tini Stoessel tiró una polémica frase que generó gran repercusión en redes sociales porque hacía referencia al comienzo de su relación con Rodrigo de Paul cuando aún no tenía muy clara la ruptura con Cami Homs: “Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con eso”, señaló fastidiada.

Por su parte, Cami Homs no opinó sobre estas declaraciones, pero su madre Liliana Fontán fue irónica al enterarse lo que había dicho la cantante, y dejó en claro que no le gustó nada lo que dijo la cantante al ver el video con las declaraciones: “Hoy estoy detonada de verdad, estoy muy cansada en serio. Ni es Tini esa, perdoname que te diga”, al tiempo que agregó. “Pero bueno, no importa, si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando eso decile”, agregó la madre de Cami.

Y finalmente, ironizó: “Mirá que linda. Que bueno que tenga ese pensamiento decile. Una copada. No digo nada, ya está. Si no se habló nada hasta hoy, ¿voy a hablar ahora?”, concluyó la mujer, sin perder de vista que pesa sobre su hija un asunto legal que solicito el mediocampista de la selección para que no pudiera hablar de él.