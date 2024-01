Intensificar en las playas las campañas de prevención y las medidas de seguridad

La desaparición el domingo pasado de los dos pescadores que se internaron con un kayak en aguas de Pinamar y la intensa búsqueda, hasta ahora infructuosa, realizada por aire, mar y tierra, más allá de agotar todas las posibilidades en los operativos desplegados, obliga también a las autoridades responsables a promover aquellas campañas de prevención sobre los peligros que implican las aguas atlánticas y a darle estricta vigencia a medidas que reglamenten en forma precisa las condiciones para internarse en ellas.

Uno de los pescadores que vio a los kayakistas en la madrugada del domingo, cuando el viento “estaba muy fuerte”, dijo que le hizo señas a los dos pescadores para que no se alejaran de la playa, pero que no lo vieron. “Entonces levanté mi ancla y salí del mar. Busqué a una persona que tenga teléfono y no encontré a nadie”, agregó.

“Estaba pescando a 1.500 metros de la costa y vi que entró un kayak con dos personas. Pararon a 500 metros de donde estaba yo”, relató el pescador, que continuó: “Después, vi que se empezaron a alejar de a poco y pensé: ‘No tienen ancla’”.

Ese fue el último y acaso revelador testimonio de lo que pudo haber ocurrido, con un mar dominado por corrientes y sometido a la fuerza del viento.

Los familiares de los desaparecidos en Pinamar contrataron a un helicóptero para rastrillar la Bahía de Samborombón. El operativo oficial de búsqueda está encabezado por la subsecretaría de Emergencias del gobierno bonaerense, con el concurso de la Prefectura Naval, la Armada Argentina y las Municipalidades de Pinamar y del Partido de La Costa e incluyó el uso de aviones, helicópteros, guardacostas y móviles terrestres. También cuentan con colaboración desde el Uruguay.

A grandes rasgos debe señalarse que se conoce bien en las playas que estos penosos episodios, en algunos casos, pueden ser demostrativos de la escasa prudencia con que actúan muchas personas. El hecho de que además transcurran días de vacaciones colabora para que algunas de ellas, equivocadamente, adopten menos recaudos en lo que se refiere a su seguridad. Además, la mayoría de los visitantes desconoce los peligros propios del mar argentino, de las corrientes y vientos que lo azotan y, en consecuencia, se encuentran más expuestos a sufrir accidentes.

Como se ha señalado, todo lo que se haga para acrecer los márgenes de seguridad en el que se desenvuelvan los turistas actuará en forma positiva.

De allí que las campañas de prevención, y conciencia, debieran acentuarse en estas jornadas, aún cuando lo ideal sería que la población dispusiera siempre de un alto nivel de conocimientos acerca de los riesgos que debe enfrentar en sus días de vacaciones.