El paso del campeón: Estudiantes, a la siguiente ronda

Estudiantes dio el primer paso, ese que a veces cuesta y más en una competencia como la Copa Argentina. Sin despeinarse y con buenos primeros 45 minutos iniciales, derrotó 3-0 a Argentino de Monte Maíz para meterse en la siguiente fase de un torneo en el cual quiere ser protagonista como el año pasado. De yapa anotó el primer gol oficial de la temporada: lo hizo Javier Correa, una de sus incorporaciones.

El Pincha puede sacar buenas conclusiones del partido de anoche. No excluyentes, pero sí sensaciones positivas de cara al futuro. Tene un mediocampo que ilusiona y si consigue mayor explosión podrá ser protagonista en todas las competencias que tiene por delante.

Ya en el primer tiempo estableció diferencia sobre su rival. Enormes. No es que haya jugado muy bien, pero se encontró con un equipo que poco pudo hacer ante tanto manejo de pelota. El Pincha tuvo una posesión del 80 por ciento en ese inicio de partido. La perdía y la recuperaba de inercia. No pasaba más de 10 segundos sin que el balón no estuviese en los pies de Enzo Pérez, Ascacibar o José Sosa.

Ese mediocampo es el que ilusiona a los hinchas y a Eduardo Domínguez. Aun con un pretemporada a las claras en curso, con el peso del calor de la tarde y con una edad indisimulable, Estudiantes tiene mucho potencial en el armado del juego. Es verdad que el rival se lo permitió, pero hizo lo que quiso.

La presencia de Enzo Pérez bien retrasado, casi delante de los centrales, le posibilitó a Sosa soltarse y flotar por derecha o izquierda. O por el medio. Fue una imagen similar a la de Juan Sebastián Verón en el final de su carrera, que era indescifrable. De sus pus pies nacieron los muchos ataques de su equipo.

El tridente del medio siempre tuvo la pelota y buscó juego por las bandas, mucho más con las subidas de Eros Mancuso por derecha que las de Benedetti por izquierda. Pero fue por ese lugar, curiosamente, por donde se gestó el primer gol, luego de que Méndez en dos oportunidades y Ascacibar se lo hayan perdido de cabeza.

Iban 19 minutos cuando el Vasco asistió al uruguayo por la izquierda. Corrió hasta el fondo, levantó la cabeza y metió un centro que no pudo rechazar el defensor y le quedó a Javier Correa, que se estiró para poner el merecido 1-0, que de alguna manera dio tranquilidad aunque el partido recién se estaba iniciando.

A diferencia de lo ocurrido en la edición pasada, esta vez Estudiantes no sufrió en el retroceso. Aquella tarde de febrero de 2023 Independiente de Chivilcoy lo había lastimado más que este Argentino de Monte Maíz, que tuvo una muy clara por un error de Enzo Pérez en la salida: entregó mal y el número 10, Maximiliano Correa, remató cruzado y cerca del palo izquierdo de Zozaya que por más que se estirara no iba a llegar. Fue un llamado de atención.

Zozaya tuvo dos atajadas en el final que recordará toda la vida: bien el arquero Pincha

El partido siguió en la misma temática, porque el manejo de la pelota no se interrumpió y tras una proyección por la derecha llegó otro centro, uno más, para que la pelota le quedara a Mauro Méndez, que se tomó unos segundos, miró el palo izquierdo de Bonet y la clavó para el 2-0 que empezó a bajarle la persiana al partido. Incluso antes de que se vayan a los vestuarios Javier Correa tuvo un gol que desperdició.

Para el segundo tiempo Eduardo Domínguez metió mano en el once. Afuera José Sosa para el ingreso de Pablo Piatti, que buscó asociarse con Javier Altamirano, el punto más bajo del equipo. El chileno no fue el sucesor de Rollheiser como se esperaba. No encontró la pelota cuando jugó retrasado y tampoco en el complemento al juntarse con Piatti. Sin dudas es el aspecto de juego que el DT tendrá que trabajar más de cara al futuro, ya que tuvo posesión y el manejo, pero le faltó explosión, gambeta y pase filtrado. La señal: al salir Sosa el brazalete quedó en poder de Ascacibar y no Enzo Pérez.

Conforme pasaron los minutos, si bien el equipo ya no tuvo tanto dominio exclusivo, fue más que su rival, que ahora sí tuvo una y dos oportunidades de gol ( un penal no sancionado), la primera por un grosero error de Zaid Romero. Estudiantes, no obstante, estuvo cerca del gol varias veces, ya en un juego más desordenado y con múltiples cambios en el once: ingresaron Eric Meza, Franco Zapiola, Fernando Zuqui y hasta Luciano Lollo.

Sólo quedó el penal a Luciano Lollo y el remate que Pablo Piatti dejó en los brazos del arquero Bonet. Por suerte para el equipo a los cinco minutos tuvo otro y esta vez Mauro Méndez no desperdició para un resultado más acorde.