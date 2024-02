Godoy Cruz derrotó a Belgrano y sigue puntero

En el cierre de la jornada de ayer, Godoy Cruz derrotó 1-0 a Belgrano en el Gigante de Alberdi gracias al gol de Tomás Badaloni. De esta forma, se mantiene líder junto a Newell´s en la Zona B, con puntaje perfecto.

En la primera etapa, el duelo fue de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos. Se destacó para el Pirata un remate desviado de Fernández Metilli, mientras que el Tomba contó con un tiro de Fernández que atajó Losada.

En el complemento, la visita generó varias situaciones de peligro, donde el ingreso de Conechny le dio otra soltura. A los 16´, llegó la apertura del marcador: tras un centro desde la derecha, Conechny se la bajó de manera exquisita a Badaloni, quien marcó el 1-0 con un furioso zurdazo dentro del área.

Godoy Cruz tuvo otra chance clara con el ex Estudiantes, Juan Cejas, que pasó cerquita del arco de Losada. El Pirata fue con empuje en los últimos minutos y si bien reclamó un penal sobre Passerini, que Herrera no cobró, no pudo cambiar la ecuación. El Tomba continúa líder y el Pirata, último y con Farré en la cuerda floja.