Ivo Mammini, feliz: “El gol lo viví como un desahogo”

Tuvo un aceptable ingreso en Liniers y ese partido le abrió la puerta a la titularidad. Para Ivo Mammini, la continuidad fue importante y convertir su primer gol con el pie le quitó un peso de encima, después de algunas definiciones fallidas en el torneo pasado. El delantero repasó su satisfacción luego de la victoria tripera ante Huracán en el Bosque.

- ¿Qué significó este triunfo en el Bosque?

- Fue hermoso regalarle a la gente estos tres puntos. Fue uno de nuestros mejores partidos. Tuvimos muchas chances de gol y a Galíndez lo hicimos figura en el primer tiempo y siempre tuvimos claro que no teníamos que aflojar.

- ¿Era muy importante volver a ganar como local y jugando bien?

- Sí, jugamos un partido excelente. Fuimos a presionar muy bien, cuidamos la pelota cuando la tuvimos y tratamos de ser efectivos en ataque y le pudimos regalar los tres puntos a la gente.

- ¿Qué les dijo Madelón en el entretiempo?

- No merecíamos irnos así al descanso. Teníamos bronca porque fue un error nuestro pero sabíamos que podíamos cambiar la historia.

- Llegaron refuerzos para este campeonato pero los pibes siguen siendo importantes

- Sí. Los refuerzos siempre son importantes, tienen experiencia, son grandes personas que a nosotros nos ayudan un montón. Estamos muy contentos con ellos.

- ¿Continuidad, gol y haber ganado de local es el balance ideal de este partido contra Huracán?

- Contento por el triunfo de local, también por volver a sumar minutos y convertir en el Bosque, que me encanta.

- ¿Ganaron bien?

- Ganamos justamente. En el partido anterior dimos una imagen que no queríamos dar. Ante Huracán hicimos un primer tiempo excelente. Tuvimos ese error, ese detalle, pero fuimos al entretiempo tranquilos sabiendo que estábamos haciendo las cosas bien. Fuimos paso a paso, primero buscando el empate. No nos desesperamos y pudimos llevarnos el triunfo.

- ¿Se dio raro el partido por la manera en que quedaron en desventaja en un buen primer tiempo del equipo?

- Fue raro. Nos encontramos con ese gol por un error nuestro cuando ellos habían tenido pocas llegadas. Mantuvimos la calma, fuimos al vestuario, estuvimos tranquilos sabiendo que debíamos tener la mente fría, no desesperarnos y jugar con el corazón. Así pudimos llevarnos el triunfo.

“Es un alivio porque me venía tocando convertir de cabeza. No soy perfecto, a veces me cuesta un poco controlar, jugar y definir”

- ¿Cuantas veces tuviste tan buen acompañamiento? Abaldo, Domínguez, Colmán, hay mucho ahí.

- Es un equipo muy ofensivo. Ni bien la robamos sabemos que vamos todos para adelante porque queremos convertir. No nos desesperamos, tuvimos muchas chances (como 10 o 12 en el primer tiempo) y no quiso entrar. Después en el segundo tiempo entraron todas y eso fue importantísimo.

- Este gol no fue de cabeza.

- Este no, fue con el pie. Es un alivio porque me venía tocando convertir de cabeza. No soy perfecto, a veces me cuesta controlar, jugar y definir, pero se dio con el pie y fue una especie de desahogo para mi.

- ¿Necesitabas probarte en un mano a mano, con algún segundo más para pensar, para sacarte alguna chance fallada como la del desempate en Rosario?

- Tal cuál, fue un desahogo personal. Necesitaba convertir con el pie ya que en inferiores siempre hice goles así, tenía solamente dos tantos de cabeza. Volver a convertir me da tranquilidad.

- Madelón pidió no pensar en el clásico. ¿Tiene razón?

- Sí. Toca disfrutar el triunfo con Huracán y pensar en el partido contra Rosario Central. Después vendrá el clásico, un partido aparte y siempre una fiesta como cada vez que se juega en el Bosque.

- ¿Cuanto dolió haber perdido contra Vélez?

- Muchísimo. El empate era un puntazo después de la imagen que habíamos dado en el primer tiempo. Nos terminamos llevando una derrota que nos dolió un montón pero tenemos una seguidilla de partidos que nos obligó a cambiar rápido el chip de local. Lo logramos y fue importantísimo.

- Madelón dijo que hay jugadores a los que aún están conociendo. ¿También les pasa a ustedes?

- Sí. Me estoy terminando de conocer con Cris. Hasta antes de arrancar el partido y en el entretiempo nos preguntamos que le convenía a uno, que le gustaba al otro para conocernos y que el partido salga de la mejor manera para todos.

LÍDER EN FESTEJOS

Mammini festejó de manera particular su gol ante Huracán: una dedicatoria a Harry Potter, haciendo el gesto de los anteojos. También tiene uno del “Hombre Araña”, donde además se disfraza. Cabe destacar que en ocasiones, visitó a chicos internados del Hospital de Niños personificando al superhéroe.

Además en su cuenta de Instagram, compartió una foto con la máscara de Spiderman y una camiseta de Gimnasia, para una producción del club. Por otro lado, fue protagonista de un momento viral, ya que recibió el cartel de un nene también llamado Ivo, que le pidió la camiseta.