San Valentín: festejo caro y empalagoso

¿Y? ¿Recibieron algo, chicas?

Yo sí. Facturas de gas, luz, celular, impuesto inmobiliario, municipal …

¡No, Chela! Me refiero al 14 de febrero.

Qué tiene de especial?

¿Cómo qué tiene de especial?! ¡Es el Día de los Enamorados! ¡San Valentín!

No creo en esas fechas plásticas, Adelita. Eso de festejar por calendario no me cabe.

No te ofendas, pero me suena a excusa para justificar que nadie te regala nada.

Con ese criterio, Chela, tampoco hay que darle bola al Día de la Madre, del Padre, del Niño, del Abuelo, del Amigo …

Es que son todas fechas comerciales, marketineras. Te arrancan la cabeza para venderte boludeces. Flores mustias, chocolates derretidos, peluches apolillados …

Bueno, che, los pobres comerciantes de algo tienen que vivir.

Vi unos cuantos videítos de famosos en las redes, y todos me parecieron super cursis y empalagosos.

¿De quiénes?

El Cabezón Tinelli a su flamante novia Milett Figueroa: “Feliz día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo”. Música de fondo “Perfect”, de Ed Sheeran.

A Marcelo no le creo nada. Que pague los cheques sin fondos.

Otro. Alejandro Fantino a Coni Mosqueira. Tema de James Arthur: “Say you won’t let go”. Y como ella está embarazada de 5 meses, el final del video, un pollito rompiendo el cascarón. Básico.

¡Sos jodida, eh! A mí me parece super tierno.

Sigo. Facundo Pieres a Zaira Nara.

¡Pará, pará, pará, diría Fantino! ¿Pieres? ¿El polista? ¿El ex de Paula Chaves?

El mismo que viste y monta. Por eso ellas dejaron de ser mejores amigas.

Otro. Daniel Osvaldo a Daniela Ballester.

¿Osvaldo? ¿El ex de Jimena Barón y de Giannina Maradona ¿El infiel a repetición?

Ése. Ahora le jura amor eterno a Daniela Ballester. “Gracias por tus mimos, por tus besos y caricias. Gracias por cambiarme la vida y mejorarla cada día”.

¡Requetepuaj! Arcadas me dan.

Y no faltaron mensajes de algunos veteranos, parejas que siguen juntas hace años. Patricia Sosa y Mediavilla, Burlando y Barby Franco; Fulop y el Ova Sabatini; Nicole y Urcera … Todos almibarados, con frases de sobrecitos de azúcar.

¿No estarás un poquitito envidiosa? Me hacés acordar al Grinch, el odiador de la Navidad.

¡Para nada! Lo que me pasa es que no les creo a los que exponen su amor en las redes, con bombos y platillos.

Ojo que también las parejas se separan por las redes. O se dejan de seguir, se bloquean.

Otro que está embobado con su nueva conquista, la cordobesa Mariela Sánchez, es Cristian Castro.

¿El de la mema? Hay que ver si su mamá, el Corchito Erótico, se la aprueba. Porque ahí hay un Edipo no resuelto de manual.

Seré curiosa. Disculpen mi ignorancia. ¿Quién era San Valentín?

Un tal Valentino que allá por el siglo III, en plena caída del Imperio Romano, a escondidas, unía en matrimonio a parejas de enamorados. Terminó decapitado el pobre.

Hizo escuela. Muchos pierden la cabeza cuando se enamoran. Quévachaché. ¡Chin, chin!