Repunta la demanda para alquilar locales en los ejes comerciales de la Ciudad

A río revuelto, ganancia de emprendedores. Al menos, eso parecen indicar las conclusiones de un informe elaborado por la Cámara de Comercio platense, que a pesar de las severas turbulencias económicas

advierte un “descongelamiento” en el mercado inmobiliario vinculado con el rubro: de acuerdo con el sondeo, no sólo no se estarían rescindiendo contratos -lo que denotaría el cierre de negocios- sino que aumentaron las consultas para hacerse de locales en determinadas zonas.

Los resultados obtenidos por los encuestadores provocaron alivio y cierta sorpresa. “Llamativamente, la situación económica no impactó en los alquileres comerciales, e inclusive hay más movimiento” señalaron los autores del dossier, que situaron los ejes más requeridos en avenida 51 entre 3 y 6, cerca del Pasaje Rodrigo: los ejes tradicionales de calles 8, 9 y 12; las avenidas 7 y 13; y varios tramos del camino Parque Centenario.

“Desde que se derogó la Ley de Alquileres y entró en vigencia el nuevo DNU, fueron apareciendo en el mercado más propiedades y se potenció la oferta” confirma la martillera Gisela Agostinelli: “Si bien las consultas por alquileres habitacionales son mayores, estamos observando un notorio incremento en las consultas por locales comerciales, sobre todo los que están ubicados estratégicamente”.

En materia de valores, explican los brokers, esta clase de inmueble está condicionada no sólo por su ubicación, formato y superficie, sino por la impronta de cada barrio, los negocios que tiene como vecinos, la eventual competencia, incluso el tránsito y el estacionamiento. A grosso modo, un local de 40 metros cuadrados, en el microcentro, ronda los $500 mil; a algunas cuadras, fluctúa entre los $250-300 mil; y en un barrio, entre los $160-190 mil.

“Hoy por hoy, los contratos comerciales se establecen a tres años y en pesos” precisa Agostinelli, “con actualizaciones cuatrimestrales según el índice de precios al consumidor del Indec. El DNU brinda varias libertades para la contratación. Los operadores inmobiliarios asesoramos y mantenemos un lineamiento parejo en la mayoría de los contratos, salvo alguna excepción en la que el propietario plantee requerimientos particulares, y en ese caso se conversa a fin de acercar a las partes”.

El martillero Ricardo Rocha advierte, en tanto, que “en el caso de los contratos de alquiler comercial, la ley derogada establecía los plazos del contrato pero no imponía las condiciones de actualización, que podía establecer el propietario a su criterio, por lo que los alquileres comerciales no quedaron tan atrasados como los particulares, de tal modo que no observamos demasiado cambio”.

UNA DE CAL Y UNA DE ARENA

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, destacan que “a pesar del contexto económico no se observan contratos rescindidos, y los locales que terminan sus contratos y no renuevan se van alquilando nuevamente. Esto hace que no haya un incremento de locales vacíos, y por lo contrario hay muchas consultas, lo que permite inferir que quienes quieren iniciar una actividad comercial tienen en perspectiva un mejor escenario futuro”.

Días atrás, la entidad difundió un informe, elaborado por la UNLP con los dato de actividad del tercer trimestre del año pasado, en el que se detallaban cifras ligeramente positivas en la actividad económica, principalmente impulsadas por un aumento en las ventas de autos y el sector turístico y gastronómico, pero contrapesadas por caídas en el comercio minorista, la industria y el poder adquisitivo de los consumidores promedio locales.

Todavía no se dieron a conocen los guarismos de los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024, con la “normalización” de precios y tarifas, y su fuerte impacto inflacionario.