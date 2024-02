Dalma Maradona confesó todo sobre de uno de los juicios más grandes que inició luego de la muerte de su papá

Ya pasaron más de 3 años de la muerte de Diego Maradona y en la Justicia aún no hubo grandes avances en torno a la causa que investiga a los presuntos responsables.

En este sentido, bueno es saber que, este no es el único litigio que los herederos de Diego tienen en marcha, sino que hay muchos más pero uno en particular genera indignación en Dalma Maradona y que involucra a Stéfano Ceci.

Así, el hombre en cuestión es un empresario italiano que perteneció al entorno de Maradona en los últimos años y que según cuenta la actriz, se habría aprovechado del estado en que se encontraba el Diez para sacar provecho, armando negocios en su nombre. de este modo, al día de hoy, sigue presentándose como una suerte de delegado del ex futbolista en Europa y Dubai: "Este muchacho apareció en la vida de mi papá como un fanático bastante obse. Fue preso en Italia y decidió irse a vivir a Dubai. Ahí empezó a ver algunos manejos de personas que le hacían firmar contratos a mi papá y de fanático pasó a estratega. Viajó a Buenos Aires para hacerle firmar un poder a mi papá donde decía que le cedía la imagen cuando él no estaba en condiciones de firmar nada", detalló

Asimismo, Dalma recordó también que, cuando filmó el documental sobre la historia de su papá, él fue quien se ocupó de ponerle todas las trabas posibles para que no pudiera entrar al estadio de Napoli. "Se negaron a donar la plata de las camisetas con la imagen de mi papá a algún hospital o escuela napolitana que es lo que mi papá hubiera querido. A cambio de eso, nos acusaron a los hijos de no dejarlos usar la imagen de él para los napolitanos".

Finalmente, y muy dolida Dalma expresó: "No te pienso dar la imagen de mi papá para vos, lacra asquerosa. Igual los napolitanos saben quién sos. Por todo esto estamos en juicio. No sos nada de él, nunca lo fuiste. Lo que más me indigna es que ahora va a los lugares diciendo que es como representante de mi papá. Esto me da vergüenza y se te va a terminar. No voy a parar hasta que se haga justicia", cerró la hija de Diego.