Confesiones de Fabián Gianola tras las denuncias de abuso

Sin dudas, Fabián Gianola se alejó del medio artístico luego de varias denuncias de abuso sexual que tuvo en su contra. En este sentido, recordemos que, a fines del año pasado, el actor había llegado a un acuerdo con su denunciante para no llegar a juicio oral, que estaba previsto para el 8 de febrero pasado.

Así, la Justicia dictaminó una probation para Gianola en el marco de una causa por abuso sexual que le inició Viviana Aguirre. Así, en el fallo, el Tribunal Oral Número Tres decidió suspender el juicio a prueba e imponerle al actor realizar tareas comunitarias y llevar a cabo cursos sobre violencia machista.

Ahora, y con respecto a su vida laboral, Gianola contó cómo siguen sus proyectos. “A pesar de tener ofertas, porque en agosto, en octubre, en diciembre he tenido propuestas de trabajo pero no las he aceptado porque es un compromiso que no quiero asumir de tener que poner en esa situación a los compañeros, a los productores, a los dueños de los teatros, y no tengo gracias a Dios el apuro, la urgencia de trabajar”.

En este sentido y en cuanto a las ganas de Gianola de volver a trabajar como actor, afirmó: “Sí, de hecho tengo ofrecimientos para eso ahora mismo, en este momento”. Luego, le consultaron por la situación del tema judicial. “Terminó”, dijo tajante. Y enseguida agregó: “La denunciante fue para atrás con el juicio que tenía fecha de inicio para el pasado 8 de febrero de 2024, quiso llegar a un acuerdo y se llegó a un acuerdo de partes y se suspendió el juicio”, sostuvo.

Más adelante, se refirió a las tareas comunitarias que se habían acordado para que realizara, en ese mismo convenio y a la suma de dinero que debía pagarle a la denunciante, además de asistir a charlas sobre violencia de género. “Todavía no me ha pedido nada la Justicia de todo eso”.

Seguidamente, el actor hablo de su vida personal. “Te vemos en pareja, obviamente la relación con tu mujer, la madre de tus hijos terminó, ¿cómo están tus hijos?”, le preguntó el notero. “Muy bien, están muy bien. Divinos”, afirmó Gianola desde el interior del automóvil. “Hace dos días comí en lo de mi hijo, mi hija vive en Costa Rica y hablamos todos los días con ella, la verdad que está muy bien la familia, está muy unida, muy bien”, agregó el actor.

Finalmente, Gianola contó sobre su relación con la gente. “Si ven mi Instagram van a ver que hace poco estuve en un crucero y había tres mil personas y me saqué setecientas fotos, todas muestras de cariño, de amor, de afecto, nunca tuve un problema ni una situación incómoda en la calle”.