Carlos Perciavalle confesó sus ganas de ser padre

Recordemos que por estos días circuló la información de que el reconocido actor Carlos Perciavalle se casaría con su mánager y amigo cercano, Jimmy Castilhos.

Así, liego del anuncio, ambos estuvieron en la tele, donde el capocómico compartió con entusiasmo una serie de aspectos significativos relacionados con esta trascendental y emotiva decisión: “Lo conozco hace 23 años, ha sido productor mío en todas las temporadas que he hecho en el Uruguay y hemos tenido una relación maravillosa, me he reído mucho, me hace reír mucho, me pone de buen humor y yo hace años que digo que la clave para una pareja, para que realmente surja el amor y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo, la droga y el rock and roll pasan, pero la risa queda siempre”, confesó Carlos.

En este contexto, el pasado 19 de febrero se unieron en matrimonio tras pasar por el Registro Civil en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay. La ceremonia íntima se dio ante un puñado de amigos y familiares quienes acompañaron a la pareja en tan especial ocasión.

Finalmente, en las últimas horas, el cómico reveló los pasos a futuro en la relación y consultado sobre la idea de ser padre destacó: “Es un proyecto para este año. Esa idea más que nada es de Jimmy, yo creo que me estoy casando un poco apurado y no me dijo nada todavía. Él quiere tener hijos, siempre fue su obsesión. y bueno, lo que quiera Jimmy yo también lo voy a querer. Dentro de lo que pueda hacer, voy a hacer todo lo posible por ser un padre amoroso, trabajador, ocupado”, señaló, al tiempo que su marido lo interrumpió: “Cambiar pañales y todo, pero que no sean pañales con lentejuelas, por favor, que se lastima el gurí, o la gurisa, o incluso podrían ser dos o trillizos”. En medio de ese relato, el propio Jimmy confesó: “Con uno ya estoy contento, ahora si vienen tres, vienen tres, y habrá que trabajar más”.