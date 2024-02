Insfrán: “Necesitaba un partido así de local”

Aunque el offside cobrado en el gol de Ivo Mammini es un tema insoslayable en el último clásico, Nelson Insfrán tiene motivos para parar la pelota y sonreir. Jugó un partido enorme, con grandes atajadas que mantuvieron a Gimnasia en partido en los peores momentos de la primera mitad y tuvo otro par de atajadas que redondearon un derbi soñado en el aspecto personal. Una noche que estuvo por encima de su atajada heroica en Rosario para mantener la categoría.

“En lo personal yo necesitaba un partido así de local. Venía de dos dudas contra Independiente Rivadavia y Huracán pero bueno, pongo en la balanza y me fui muy contento del Bosque”, dijo el golero formoseño, quien de todos modos prefirió resaltar los valores grupales que su rendmiento individual que lo llevó a ser la figura del partido.

“Estoy enojado porque no es offside. El año pasado por estas cosas casi nos vamos a la B”

“Esto es en grupo. Nos tocó el partido con Vélez muy complicado en donde no le encontramos la vuelta y me tocó hacer mi trabajo. Después con Huracán yo tuve un error con Leo y el equipo me respaldó. Contra Estudiantes laburamos todos para sacar adelante el partido. Todos somos importantes”, explicó Insfrán, quien agregó que el equipo hizo “cosas buenas”. “Cambiamos de lo que fuimos el otro día con Rosario Central, cuando regalamos el primer tiempo y en el segundo creamos situaciones. Ahora creo que el grupo revirtió eso”, manifestó.

“Hicimos un gran partido. Lo trabajamos y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. El grupo supo estar a la altura y lo importante es que no se perdió”, desarrolló el arquero quien agregó que “en los primeros 20 minutos del primer tiempo generamos situaciones, después nos caímos un poco, ellos aceleraron y nos crearon situaciones, pero sirvió para tener el arco en cero. Fue un partido muy duro, todos queremos ganar porque un clásico es especial”.

Insfrán le ganó el duelo a Correa, la figura de Estudiantes y quien dispuso las mejores ocasiones para llegar al gol. “La más complicada fue la última, en el segundo tiempo, que me pegó de lleno en la cara, creo que de Correa. Él giró y le quedó el arco de frente, por suerte estuve encima de él y me pegó en la cara. Lo importante es que salió bien”, contó el arquero mens sana.

“La atajada más complicada fue la última de Correa, que me pegó de lleno en la cara”

Acerca de la polémica de la noche, Insfrán se mostró muy enojado. “Nos cobran un offside con líneas trazadas cuando la pelota ya salió del pie de Abaldo”, explicó. Además, relacionó la situación con decisiones que perjudicaron al equipo el año pasado. “Nosotros tenemos que pagar los platos rotos por los errores de árbitros y VAR. El año pasado por estas cosas casi nos vamos a la B, con Sarmiento nos cobraron un offside de córner increíble, con Barracas también lo mismo. Miren la jugada y saquen sus conclusiones. Otra vez nos cagaron”, graficó el arquero. “Si miras el partido deberíamos haber festejado”, agregó.

Nelson Insfrán no cree que el equipo haya bajado el nivel como consecuencia del gol anulado. “Nosotros tratamos de hacer nuestro juego y más allá del fallo del VAR seguimos haciendo un gran partido. Creo que no nos sacó de eje, siempre estuvimos en partido, aunque después de los 20 minutos ellos generaron situaciones”, señaló el arquero, quien disfrutó mucho su gran noche.

“Traté de disfrutarlo al máximo. El año pasado me tocó laburar todo el año en silencio y creo que este es el premio a lo que venía haciendo. La gente me bancó mucho, al igual que mi familia y mis amigos. La verdad que me pone muy feliz”, concluyó.