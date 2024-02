¿Qué pasa en Tolosa?, la pregunta de los vecinos ante tanta inseguridad

“En Tolosa nada es color de rosa”. Podría decirse que es todo lo contrario. Y los vecinos achacan esa situación, muy grave, al desmadre de la inseguridad.

Siempre a decir de muchas de las personas que habitan esa tradicional barriada platense, desde hace bastante tiempo a la fecha se vienen suscitando episodios delictivos bajo las modalidades habidas y por haber.

Motochorros, asaltos en locales comerciales, en casas de familia, robarruedas, robacables y ladrones de piezas de cobre, entre otras metodologías de despojo, son parte de la vida cotidiana. Por eso reclaman urgentes medidas. “Esto no da para más”, advirtieron en contacto con este diario.

Quienes están muy detrás de esta cuestión son los encargados de la llamada Asamblea Vecinal de Tolosa, que no paran de visibilizarla en busca de captar la atención para las autoridades. Algo que hasta el momento no ha surtido demasiado efectivo. Igual se comprometieron a no bajar los brazos.

“Solicitamos los corredores escolares seguros. Faltan cuatro días para el comienzo de las clases y el drama de los robos puede ser mucho más grande”, expresaron con evidente preocupación.

“Necesitamos más patrullajes; más móviles propios para la comisaría sexta; más personal; más motos patrullando; parejas de Caballería patrullando; que reinstalen el destacamento en 121 y 527 bis; más móviles del Comando de Patrulla; más operativos de control vehicular; más operativos de saturación; controles en la estación de trenes; más controles en el ingreso de vehículos y control de documentación a los supuestos vendedores o falsos empleados, que no son más que los famosos delincuentes golondrinas que tomaron a Tolosa como blanco”, completaron.

“DESARMADERO A CIELO ABIERTO”

Dentro de ese complejo contexto, con semejante descripción de los eventos que sin dudas llegaron para cambiar hábitos, porque no son pocos los pobladores de la zona que piensan dos veces antes de salir a la calle o, arman planes de ingeniería para evitar un ataque, las embestidas que sufrieron varios coches estacionados en la vía pública, sobre 530 entre 116 y 117 y, en 116 entre 529 y 530, pareció la gota que rebasó el vaso.

“Esto ya parece un desarmadero a cielo abierto. Una vergüenza. Qué esperan para actuar”, se quejaron los vecinos.

Cabe destacar que son momentos muy calientes por el delito.

Hace poco una mujer fue arrastrada por el piso al ser interceptada por motochorros, que le sacaron una cartera.

Por ese caso, debió recibir asistencia médica. Pasó en 531 entre 115 bis y 116.

Además, como este diario publicó en su edición anterior, un contador y su familia vivieron el pasado domingo una madrugada de terror.

Mientras descansaban, al menos tres delincuentes armados y violentos se colaron en su vivienda y mediante cachetazos y culatazos, despertaron a todo el mundo para hacerle vivir la peor de las pesadillas.

Tal fue el nivel de crueldad con el que actuaron los ladrones, que el dueño de la casa terminó siendo atendido por personal médico, debido a los golpes que le propinaron en la cabeza con la culata de un arma de fuego.

La golpiza solo fue la punta del iceberg de esta tremenda embestida delictiva, ya que en pleno forcejeo, el ladrón gatilló y, de milagro, el proyectil no fue a parar a la humanidad del damnificado. Dio en una pared.

En base a lo que pudo averiguar este diario, el hecho tuvo lugar alrededor de las 5.30 de la mañana, en 526 entre 7 y 8, cuando los ocupantes del inmueble saboteado se encontraban descansando.

Allí reside una familia compuesta por un contador de 44 años, su pareja y sus hijos.

Según fuentes oficiales, los sujetos actuaron con el rostro totalmente cubierto para evitar que quedaran grabados en la retina de sus víctimas o en cámaras de seguridad.

Si bien el caso es materia de investigación, por los indicios hallados en la escena, todo apunta a que los ladrones emplearon una ganzúa para abrir la puerta principal de la vivienda con sumo sigilo.

Dentro del botín, se supo que hubo 80 mil pesos en efectivo y 900 dólares.