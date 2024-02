Gimnasia recibe a Instituto y quiere volver al triunfo en el Bosque

En Gimnasia ya quedó atrás la bronca del clásico platense por el polémico gol anulado a Ivo Mammini durante los primeros minutos del encuentro, a instancia de Silvio Trucco en el VAR.

El Lobo ya cambió el foco y ahora deberá demostrarlo hoy por la noche, momento en que recibirá a Instituto de Córdoba en un encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Zona A de la Copa de la Liga.

El cruce entre el Tripero y la Gloria se jugará desde las 19 en el Juan Carmelo Zerillo y tendrá a Nicolás Lamolina como encargado de impartir justicia en el campo y a Lucas Novelli a cargo del VAR en Ezeiza. Además, Diego Bonfá y Mariano Ascenzi serán los asistentes del pito en 60 y 118, con Juan Pafundi haciendo las veces de cuarto árbitro. En tanto que junto a Novelli, en Ezeiza, trabajará Lucas Germanotta asistiéndolo en el VAR.

El choque entre los de Leonardo Madelón y los de Diego Dabove sólo podrá verse a través de la señal de cable codificado TNT Sports, aunque contará con la clásica Supertransmi de FM La Redonda en el 100.3 del dial, como hace ya más de 27 años.

De un lado un Gimnasia que se quedó con la sangre en el ojo tras el empate sin goles ante el rival de toda la vida y que buscará volver a sumar de a tres luego de dos jornadas sin poder hacerlo.

Del otro un Instituto que arrancó muy bien en la Copa de la Liga, siendo incluso uno de los animadores de la Zona A, pero que actualmente llega a 60 y 118 luego de dos caídas al hilo, ambas 0-2 y en el Monumental de Alta Córdoba.

DEFENSAS BAJAS Y UNA DUDA CLAVE

Sin tiempo para el descanso luego de lo que fue intenso clásico, el Lobo puso manos a la obra de manera inmediata para el encuentro que tendrá lugar hoy por la noche en el Bosque.

Sin Juan de Dios Pintado, lesionado frente al rival de toda la vida, Madelón tendrá un cambio obligado en los suyos dentro de una última línea que no llega al ciento por ciento desde lo físico.

Y es que más allá de lo sucedido con el uruguayo ex Defensor Sporting, Leonardo Morales también arrastra una molestia. No obstante, el objetivo y el deseo del capitán Mens Sana junto con el del cuerpo técnico es decir presente frente a los cordobeses. Será probado en la jornada de hoy y si no llega, Yonathan Cabral ingresará por él, en tanto que en el lateral derecho lo hará Guillermo Enrique por el mencionado de Dios Pintado.

Con esa modificación y una única duda dentro de un once y un esquema que dejó conforme a Madelón y los suyos, la idea es no mover nada más.

Frente a esto, el probable once del Tripero para enfrentar a Godoy Cruz será con: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Leonardo Morales o Yonathan Cabral, Felipe Sánchez y Gustavo Canto; Yonatán Rodríguez y Rodrigo Saravia; Matías Abaldo, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; con Ivo Mammini como el hombre más adelantado.

COLMÁN Y CASTRO, AFUERA, SIGUEN CON LA PUESTA A PUNTO

Más allá de un último entrenamiento realizado ayer en Estancia Chica, el cuerpo técnico del Lobo dio conocer la lista de convocados para el encuentro de hoy ante la Gloria.

Dentro de la misma siguen ausentes Cristian Colmán y Lucas Castro, ambos transitando sus sendas recuperaciones y con chances de reaparecer el miércoles 6 en la visita a Argentinos o el sábado 9, cuando el Tripero reciba a Barracas Central.

Ante esto, las alternativas para el cruce de hoy serán: Marcos Ledesma; Yonathan Cabral, Luciano Gómez, Juan Cruz Cortazzo, Federico Milo, Nicolás Colazo; Agustín Bolívar, Lautaro Chávez, Matías Ramírez, David Zalazar; Eric Ramírez, Franco Troyansky y Rodrigo Castillo.