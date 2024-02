IOMA: más reclamos en las farmacias y ahora cortan un convenio clave

Afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se ven por estos días en el medio de los conflictos que la obra social tiene con distintos colegios profesionales y entidades de prestadores de la salud. Ahora, los damnificados son quienes pertenecen al plan Accesorios, que quedaron sin cobertura en las farmacias de toda la provincia de Buenos Aires.

Tras recibir varios reclamos de pacientes de ese plan, quienes buscan remedios y otros elementos para tratamientos de patologías crónicas y fueron rechazados en las farmacias o solamente atendidos mediante la modalidad de reintegro, este diario pudo averiguar que la obra social mantiene una deuda de siete meses en el pago de este tipo de productos. Por eso, desde mediados de enero varios farmacéuticos no expenden a los afiliados de Accesorios.

“El último mes que cobramos las farmacias es lo que entregamos en julio de 2023, es imposible de aguantar. Es un plan de cobertura del ciento por ciento para el afiliado, ya que se trata de insumos que no pueden dejar de usar. Las farmacias hicimos un esfuerzo enorme, agotamos los stock y encima vamos a cobrar a valores de julio del año pasado, por lo cual no podemos reponer nada. En vez de pagarnos a 30 días, estamos a 180 días y no tenemos novedades de que entren los pagos. No pagaron más no es que hicieron un pequeño desembolso. En un contexto de tanta inflación, cobrar tan atrasados, nos deja sin margen para reponer mercadería”, comentó una farmacéutica sobre el origen del conflicto.

El plan Accesorios cubre la entrega de insumos para el tratamiento de patologías crónicas, como la diabetes, personas con distintas discapacidades, sondas y catéteres, entre otros artículos, que no pueden dejar de utilizarse.

Una caja de tiras reactivas para diabéticos en julio estaba 14 mil pesos y ahora está 50 mil pesos. “Los pacientes están desesperados y los farmacéuticos también. Nos ponen en un lugar muy incómodo porque la cara la ponemos nosotros”, explicó la farmacéutica.

En ese sentido, agregó que “pueden ser que algunos colegas dispensen, el paciente pague y luego vaya a IOMA a buscar el reintegro. Pero en la mayoría de los casos los afiliados no tienen el dinero para pagar recetas de 100 mil pesos, que son el promedio de este plan”.

“El último pago fue en octubre de lo dispensado en junio. Y los precios son de febrero de 2023”

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata admitieron este conflicto con IOMA: “El problema es con Accesorios. Ya van siete meses dispensados de los cuales cinco vencieron. El último pago fue en octubre de lo dispensado en junio. Y los precios no se actualizan desde febrero 2023. Está negociando el Colegio Provincial para encontrar una solución”, dijo Agustín Kostiria, presidente de la institución.

Sin embargo, ante la consulta de este diario, IOMA informó que desde el último lunes se rescindió el acuerdo de Accesorios con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincial de Buenos Aires “hasta acordar un nuevo convenio”.

La fuente de IOMA destacó que “hasta que se firme un nuevo convenio, las personas afiliadas deben solicitar por mail el requerimiento: medicamentos@ioma.gba.gob.ar o acercarse a la delegación más cercana. En el mail tienen que consignar la siguiente información: nombre y apellido, número de DNI, teléfono de contacto, localidad y detalle del insumo autorizado por IOMA. Esta información es importante para coordinar entrega de los accesorios”, indicó.

Los farmacéuticos se sorprendieron ante esta noticia ya que tenían entendido que había “una reunión pautada para la semana” entre las partes.

Hace casi un mes, este diario publicó una nota donde las farmacias platenses habían advertido sobre los inconvenientes en la entrega de artículos que componen planes de algunas obras sociales en accesorios.

Autoridades del Colegio de Farmacéuticos de La Plata habían hablado de la demora en los pagos y la falta de actualización de precios. En esa oportunidad se difundió un comunicado en el que se resaltó que “si bien la vocación de servicio de los farmacéuticos platenses ha quedado evidenciada porque se mantiene una prestación que lleva tres meses de atraso, se ha llegado a un punto en donde las farmacias no podemos reponer lo dispensado, lo que podría afectar un servicio de calidad”.