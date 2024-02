Agobio sin fin en La Plata por los cortes de luz y agua en medio de temperaturas extremas: crecen los reclamos

No son pocos los vecinos que aseguran que anoche no pudieron dormir por los cortes de luz en la ciudad de La Plata. En paralelo, sigue la ola de reclamos por falta de agua. La deficiencia de ambos servicios se torna un drama mayúsculo para las familias damnificadas en una jornada en la que se pronostican temperaturas extremas superiores a 35ºC y en la que rige una alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En 486 y 23, Gonnet, "estamos sin energía desde las 3 de esta madrugada y se hizo imposible dormir sin ventilación, como tampoco es posible trabajar", señalaron usuarios.

Cerca de allí, Delia, una usuaria alcanzada por el faltante eléctrico, contó que "desde la madrugada no se puede respirar, porque no podemos usar el aire ni los ventiladores por el corte de Edelap".

Otro punto afectado era 1 y 65. "En la zona de Plaza Matheu llevamos más de 24 horas sin luz. Una verdadera locura lo que están haciendo con la energía en medio de este calor, que es insoportable", describieron usuarios con NIS 358331502.

El mismo panorama graficaron frentistas de 2 y 65. "El jueves se cortó la luz durante 10 horas y ahora ya vamos 32 horas, desde la medianoche del viernes. EDELAP decía que iba a mandar operarios pero a nosotros no nos dan respuestas y nos dicen que no pueden ver si ya hay cuadrillas en la zona. Ya no tenemos agua y por supuesto que tuvimos que tirar comida", remarcaron damnificados.

Y añadieron que "es una vergüenza que la empresa no de respuestas ante esto. Hace unos días hicieron arreglos, pero parece que no funcionaron".

El panorama en la zona por la ausencia de suministro eléctrico "es grave", señalaron vecinos. "Hay casas y hasta dos edificios, en el radio de 1 a 3 y de 64 a 65, que no tienen electricidad. Y también negocios que ni siquiera abrieron, desde panaderías a pizzerías. Algunos funcionan con generador. Y Edelap no responde", relataron.

Barrio Norte era otro punto afectado, según usuarios de 5 y 33. "Hace tres días que no tenemos luz y hemos realizado al menos 20 reclamos con otros vecinos, pero no hay respuesta alguna de Edelap", expresaron.

El calor golpea duro también en zonas en donde no funciona el suministro de agua de red que brinda la empresa ABSA.

"Es el quinto día y la quinta noche que no tenemos agua en las canillas. Las cisternas están vacías y ABSA no responde", aseguró Claudia, una vecina de 32 y 136 del barrio La Cumbre.

Del mismo modo, desde 47 y 148 de la localidad de San Carlos sostuvieron que "atravesamos el tercer día sin una gota de agua en las canillas y no se puede más".

"Qué es lo que pasa. Seguimos sin agua y la gente no tiene respuestas de ABSA. No se puede vivir sin líquido ante semejante ola de calor", manifestaron desde 8 entre 515 y 516, Ringuelet.