La ex mujer de Exequiel Palacios dio detalles sobre la venta de la camiseta y la medalla: "Creo que no está mal..."

Yesica Frías, ex esposa de Exequiel Palacios, revolucionó las redes sociales luego de vender la camiseta de la Selección utilizada por el futbolista y la medalla que consiguió al coronarse como campeón del mundo en Qatar 2022, sin embargo, la presea era falsa y dio detalles de lo sucedido.

Palacios y quien era su esposa, se separaron en términos que no fueron los mejores y eso llevó a que todavía el divorcio no sea algo legal. Hoy en día, estaba terminando de pagar un departamento en Tigre, donde ahora vive la mujer tras volverse de Alemania, y pretende que los dos terminen de abonar lo que corresponde para no quedarse sin hogar. Sin embargo, ella asegura que él no está dispuesto a hacerlo.

Ante este panorama, Frías salió en diversos medios de espectáculos y en sus propias redes sociales a contar que iba a vender cosas del jugador que milita en el Bayern Leverkusen, con el objetivo de juntar el dinero que el futbolista no quería poner para el inmueble.

En ese lote de artículos, incluyó la remera que usó el mediocampista en el estadio Lusail, que tiene una dedicatoria y la supuesta medalla de campeón, que rápidamente fue advertida en las redes sociales como trucha.

Luego del revuelo que se armó por esto último, Frías salió a aclarar las cosas en televisión: "Yo no dije que iba a subastar las cosas de él, las cosas de él las tiene él. Lo que yo tengo son cosas que él me regaló".

En tanto, sobre la medalla aclaró: "La tiene él. ¿Cómo yo voy a vender una medalla? Primero que la medalla la tiene él porque se la ganó él. Yo sí soy parte de estar atrás de ese sacrificio para que él gane su medalla, pero cómo voy a vender yo su medalla. La que tengo es una réplica que me regaló él".

Además, aclaró que ella nunca dijo que iba a vender la medalla de campeón, sino que lo que ofrecía eran cosas que Palacios le regaló a ella y, por lo tanto, le pertenecen.

Por último, aseguró nuevamente que tiene información con la que podría "ensuciar" a Palacios o a los jugadores de la Selección por charlas que tuvieron mientras eran pareja, pero que no es su idea "salir a contar intimidades". "Con toda la información que yo tengo, que me dé el divorcio y cerremos con lo que corresponde", sentenció.

Las razones para poner a la venta los objetos preciados del campeón del mundo

"El me regaló la camiseta que yo vendí ayer, el me la dedicó y dice ´Para el único amor de mi vida´ y, como yo quiero terminar de pagar el departamento y no quiero tener un recuerdo, lo vendí, creo que no está mal vender algo que es mío", sostuvo.

Por otro lado, explicó por dónde viene el pedido de ella, que ganó notoriedad últimamente en las redes sociales: "Si no termino de pagar el departamento en tres meses, los dueños tienen el derecho a desalojarme".

"Nosotros lo compramos en un plan de pago y, en diciembre de 2023, tendríamos que haber terminado de pagarlo", contó y agregó: "Yo le estoy reclamando a él lo que me corresponde, no le pido ni premios ni bienes gananciales, que por la ley alemana me corresponde. Solo pido que dividamos las cosas que firmamos entre los dos".