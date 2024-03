Noche bomba; “Oppenheimer” arrasó: se llevó siete Premios Oscar

En la gala número 96 de los Premios de la Academia, celebrada anoche, había una clara favorita: “Oppenheimer” llegaba con 13 nominaciones, y era la gran preferida para ganar la estatuilla más importante, la que galardona la mejor película de la temporada. Y cumplió: la cinta de Christopher Nolan cosechó siete premios en la velada, incluido el más importante, el más buscado.

La ceremonia, que finalmente incluyó a Messi, el perrito de “Anatomía de una caída” que las productoras de las rivales habían querido prohibir de la gala por considerar su ternura una ventaja para la película francesa (aunque grabó sus “escenas” en el Dolby antes, para evitar el estrés), comenzó con retraso: afuera del teatro angelino había una masiva manifestación por la situación en Medio Oriente, que hizo llegar tarde a las estrellas. Varias fueron llevadas en carritos de golf a través de la alfombra roja, para agilizar su llegada a sus asientos y dar comienzo así a la velada. Sin estrellas, claro, no hay Oscar.

Pero no fue, sobre el escenario, una noche particularmente política. Cuando ganó “Zona de Interés” como mejor película internacional (también ganaría un Oscar por su sonido) Jonathan Glazer enunció la única denucia sobre la situación entre Israel y Palestina; luego, ganó como documental “20 días en Mariupol”, primer Oscar en la historia para Ucrania pero segundo consecutivo que Hollywood le entrega a un documental anti-Putin (el año pasado ganó “Navalny”, sobre el opositor que murió hace un mes). “Ojalá nunca hubiera hecho esta película: lo cambiaría por que Rusia nunca hubiera invadido nuestras ciudades”, dijo su director.

Esos dos premios acabaron con las esperanzas latinoamericanas (no ganó “La sociedad de la nieve”, con actores argentinos, en la categoría internacional, ni el documental chileno “La memoria infinita”) pero fueron premios “cantados”, en el marco de una ceremonia que también anduvo por caminos esperables. Fría, algo artificial en sus sketches (pero ágil), tampoco sorprendió mucho en los premios, que obedecieron casi siempre al “prode”.

Los momentos más destacados fueron los musicales: “What was I made for?”, con Billie Eilish y Finneas sobre el escenario, fue uno de los momentos más emotivos de la noche; el más explosivo, sin dudas, fue “I’m Just Ken”, con la que Ryan Gosling puso de pie al Dolby. Pero finalmente Ken se fue con las manos vacías y el tema de Billie Eilish, que ganó su segundo Oscar, le dio a “Barbie” su único premio, el galardón a mejor canción.

Fue la noche en que Wes Anderson ganó su primer Oscar (por “La maravillosa historia de Henry Sugar”), y también lo hizo la franquicia “Godzilla” (por los efectos visuales de “Godzilla Minus One”). En cambio, los Oscar siguieron siendo esquivos para Martin Scorsese: su “Los asesinos de la luna” no ganó ni un solo premio, y eso que su actriz, Lily Gladstone, era favorita. Le ganó Emma Stone, por su actuación en “Pobres criaturas”, que se llevó cuatro premios (maquillaje, diseño de producción y vestuario).

Pero la gran ganadora fue “Oppenheimer”, que inició tarde su cosecha pero arrasó en la segunda parte de la noche: Robert Downey Jr. fue elegido mejor actor de reparto, la película ganó por su montaje, fotografía y banda sonora, Cillian Murhy fue elegido mejor actor, esperablemente, y Christopher Nolan ganó como director, antes de que Al Pacino señalara a la película sobre el padre de la bomba atómica como la mejor de la temporada, ganadora de un total de siete premios Oscar.

LOS GANADORES

MEJOR PELÍCULA

“Oppenheimer”

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Emma Stone, “Pobres criaturas”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da’Vine Joy Randolph, “Los que se quedan”

MEJOR FOTOGRAFÍA

“Oppenheimer”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

“Anatomía de una caída”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

“Ficción americana”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“What was I made for?”, Billie Eilish

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

“Oppenheimer”

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

“20 días en Mariupol”

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

“Zona de Interés”

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

“El niño y la garza”

MEJOR MONTAJE

“Oppenheimer”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Pobres criaturas”

MEJOR SONIDO

“Zona de Interés”

MEJORES EFECTOS VISUALES

“Godzilla Minus One”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

“Pobres criaturas”

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

“Pobres criaturas”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

“La maravillosa historia de Henry Sugar”

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“The Last Repair Shop”

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

“War is over! Inspired by the music of John & Yoko”