Emocionada, Flor VIgna confesó sus sufrimientos: “Luciano dejó la vara muy alta”

A muy poco tiempo de haberse separado de Luciano Castro, Flor Vigna se expresó en los medios y habló de todo el sufrimiento que atraviesa por los falsos rumores que se instalaron tras la ruptura con el actor.

Así, Vigna se animó a cantar en vivo su nueva canción “Puedo solita” y luego habló de lo que está viviendo: “No quería hacer una canción de despecho y de culpa hacia el otro, sino que finalmente uno es el responsable de salir adelante”, señaló.

Después, Flor se dejó ver conmovida: “Y aunque estás despidiendo a un amor que te duele porque fue lindo y fue bueno como saber que vas a poder. También quería que fuera una canción para decretar cosas lindas, la palabra tiene mucho poder, entonces esta canción dice que este capítulo de vida se llama mi turno y que te lleva a decir ‘la voy a romper’”, comentó de manera sensible.

Asimismo, agregó: “Tampoco hay que caretear la vulnerabilidad, todos somos vulnerables entonces está bueno, pero tampoco me parece romantizar el drama que te atrapa si vos te tirás en la cama”, confesó la artista.

“Yo pasé un enero medio furioso, había mucha falsa noticia porque se decía cualquier cosa. Me separé en enero y muy típico que estás viviendo tu mejor momento laboral, que justo nos estaba yendo muy bien en la música y en el jurado del Bailando, era un momento muy lindo laboral, pero me estaban sucediendo muchas cosas personales, además de la separación con Lu, que era el momento de salir adelante y no dejarte tomar por lo que estaba pasando y por ahí eso nadie lo sabía”.

“Además de la separación con Lu me estaban pasando muchas cosas en mi familia”, aseguró y luego contó que no desea hablar de sus problemas en cámara para no darles más importancia de la que deberían tener.

Para finalizar, le preguntaron por una posible futura relación: “Giles abstenerse, Luciano dejó la vara muy alta”, señaló Vigna.