A todo ritmo, arrancó Bocados, el festival gastronómico de La Plata

La espera terminó y el momento de abrir el telón de la primera edición de Bocados llegó. Desde esta tarde, la República de los Niños en Gonnet es escenario del festival gastronómico más esperado de la Ciudad.

“Bocados” es un evento que le propone a los vecinos de la Ciudad conocer a los referentes del rubro de la Región y contar con la presencia de grandes figuras de la pastelería nacional.

“Bocados, en boca de todos” se realiza hoy, mañana sábado 23 y el domingo 24 de marzo, ofreciendo una experiencia única para quienes quieran disfrutar de lo mejor de la gastronomía, pastelería y coctelería de autor.

El programa incluye más de 60 puestos entre food trucks y gazebos, que generan la oportunidad ideal para que tanto platenses como turistas y visitantes conecten y conozcan de cerca la gastronomía local.

ENTRADAS Y PROMO DE 2 X 1

El valor de las entradas es de 3 mil pesos cada una, y se puede acceder a la preventa de tickets de manera online.

Una promoción para aprovechar es la que propone el combo de ingreso al festival durante los tres días por 4 mil pesos.

En cualquiera de los casos, se puede abonar en hasta cuatro cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Provincia.

Además, los beneficiarios de Club EL DIA, podrán adquirir dos entradas pagando una. En ese caso, la compra es presencial en Diagonal 80 Nº 815, de 9 a 17.

DOLLI IRIGOYEN, CHANTAL ABAD Y PAME VILLAR

Entre las variadas propuestas gastronómicas y actividades del rubro, Bocados tendrá al menos tres presencias de elite. Se trata, ni más ni menos, que de las chef Dolli Irigoyen, la platense Chantal Abad y Pamela Villar, tres de las pasteleras más reconocidas del país y que trascendieron las fronteras.

Dolli Irigoyen está presente este viernes y habló con EL DIA: "Estoy muy feliz de estar aquí en La Plata, en la República de los Niños, que es un lugar que de chiquitos veníamos a disfrutar de ese mundo mágico. Primero me traía el colegio y después he venido como maestra".

Recordando sus años en Utilísima como una primera etapa de hacer televisión y de aprendizaje dijo que "muchos años y haber recibido el reconocimiento de Icon Award 2023 fue muy importante, puso en valor toda una carrera de casi 50 años de estar en la cocina, de seguir vigente y seguir cocinando".

"Cuando estoy haciendo televisión, me imagino del otro lado alguien que está escuchando y quiera hacer ese plato a la noche. También puedo cocinar en un evento una cocina sofisticada o con productos caros, pero para el día a día o para el ama de casa o los jóvenes, me gusta tratar de hacer una cocina que se repita en casa y que se entienda. La gente me lo agradece", dice con orgullo.

"Siempre que me pongo a cocinar me olvido de las cámaras, solo me conecto con que hay alguien que me está viendo y pienso en esa persona que seguramente me tiene que entender. Solo le hago caso cuando me hacen señas los productores, y con la experiencia de los años, se que en algunos minutos voy a terminar la receta", revela.

Y aclara que "se puede cocinar con cualquier cosa, a veces se usan otros objetos a la hora de cocinar. A veces hago una tarta rústica arriba de un papel porque quizás falta un molde y no se necesita tanta indumentaria o tanta cosa. Por ejemplo, ayer que llovía, se me ocurrió que tenía que recibir a mis nietos con torta fritas".

HORARIOS E INGRESO

Bocados arrancó hoy a las 18 y finalizará a la 1. Mañana la apertura será a las 12 del mediodía y también cerrará a la 1. En tanto, el domingo, las puertas del festival abrirán a las 12 y cerrarán a las 24.

El ingreso al predio de La República de los Niños para disfrutar del festival será por la calle 496 y 16, desde Camino Centenario.

Quienes vayan en vehículos particulares tendrán la opción de utilizar como estacionamiento los predios de los clubes Universitarios y La Plata Rugby Club, ambos situados en frente de la “Repu”.