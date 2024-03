“Bocados”, la propuesta para disfrutar y aprender

Comenzó ayer “Bocados”, una verdadera fiesta de la gastronomía de La Plata y un evento que propone a vecinos de la Ciudad y de los alrededores conocer a los referentes del rubro de la Región y contar con la presencia de grandes figuras de la pastelería nacional.

“Bocados, en boca de todos”, se desarrolla en el predio de la República de los Niños. Hoy y mañana ofrecerá una experiencia única para quienes quieran disfrutar de lo mejor de la gastronomía, pastelería y coctelería de autor.

El programa incluye más de 60 puestos entre food trucks y gazebos, que generan la oportunidad ideal para que tanto platenses como turistas y visitantes conecten y conozcan de cerca la gastronomía local.

El valor de las entradas es de 3 mil pesos cada una, y se puede acceder a la preventa de tickets de manera online en la página www.passline.com. También se puede comprar de manera presencial en el ingreso al predio.

Una promoción para aprovechar es la que propone el combo de ingreso al festival durante los dos días que quedan por 4 mil pesos (compra online). En cualquiera de los casos, se puede abonar en hasta cuatro cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Provincia.

Entre las variadas propuestas gastronómicas y actividades del rubro, “Bocados” tendrá al menos tres presencias de un nivel de excelencia. Se trata de las chef Dolli Irigoyen, la platense Chantal Abad y Pamela Villar, tres de las pasteleras más reconocidas del país y que trascendieron las fronteras.

Hoy la apertura será a las 12 del mediodía y también, como ayer, cerrará a la 1.

En tanto, mañana, las puertas del festival abrirán a las 12 y cerrarán a las 24.

El ingreso al predio de La República de los Niños para disfrutar del festival será por la calle 496 y 16, desde Camino Centenario.

Quienes vayan en vehículos particulares tendrán la opción de utilizar como estacionamiento los predios de los clubes Universitarios y La Plata Rugby Club, ambos situados en frente de la “Repu”.

El festival “Bocados” cuenta con al apoyo de la Provincia, que se hace presente con “Recreo”, el programa de fiestas populares y culturales de trascendencia regional, provincial y nacional que permiten descubrir nuevos destinos, fortalecer las economías locales, generar fuentes de trabajo y favorecer la desestacionalización de la actividad.

Ayer, en una charla con este diario Dolli Irigoyen valoró “Bocados” a la que definió como una feria maravillosa y recordó sus visitas a La Plata y a la República de los Niños cuando era chica. “Es un lugar al que veníamos a disfrutar de chiquitos. Te traían desde Las Heras tu mamá o tu papá a disfrutar de este mundo mágico”, dijo y añadió que también repitió esa visita en su etapa docente, con estudiantes a cargo.

Muchos disfrutaron de una noche especial en la Repu / EL DIA

También, habló de su tarea en la tv, con punto de partida en el recordado canal Utilísima: “Fue una primera etapa de hacer televisión y de aprendizaje. Muchos años y haber recibido el reconocimiento de Icon Award 2023 fue muy importante. Puso en valor toda una carrera de casi 50 años de estar en la cocina, de seguir vigente y seguir cocinando”, dijo sobre esa reciente distinción internacional.

En esa línea, agregó que “cuando estoy haciendo televisión, me imagino del otro lado alguien que está escuchando y quiera hacer ese plato a la noche. También puedo cocinar en un evento una cocina sofisticada o con productos caros, pero para el día a día o para el ama de casa o los jóvenes, me gusta tratar de hacer una cocina que se repita en casa y que se entienda. La gente me lo agradece”.