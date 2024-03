Moria Casán brindó detalles de su vida privada y su carrera profesional

Moria Casan es interminable. Ahora, dio detalles exclusivos sobre su carrera profesional y compartió su experiencia dentro del mundo del espectáculo, al tiempo que contó secretos sobre sus relaciones familiares.

Con una carrera que abarca décadas y un carisma que trasciende generaciones, Moria Casán ha cautivado al público con su presencia en cualquier lugar.

Así, la One abrió su corazón y repasó su extensa carrera mediática, compartiendo sus experiencias y desafíos que tuvo que enfrentar durante toda su trayectoria. Entonces, descubrió detalles íntimos y reveladores: “Tuve una personalidad muy fuerte, nunca me cosifiqué y si los demás me ven como un objeto no me importa. No es mi tema el pensamiento del otro. Tuve muchos momentos difíciles, lo de la cárcel lo tomé con relax. Además, una celebrity que no pasa por la cárcel no se termina de recibir de famosa”, señaló Moria.

Asimismo, agregó: "Estuve presa y no fui culpable de nada. Las discusiones de televisivas son show. Yo no tengo discusiones, trato de pasarla bien. Nunca me victimicé y nunca tuve a alguien que me mantenga, yo no vivo de nadie”, dijo Moria Casán en los medios.

Para finalizar, habló sobre su vínculo con su nieta Helena: "La relación con Helena es estupenda. Tratando de asimilar lo que es una niña de 15 años hoy. Le pido cita por teléfono y tarda una semana en contestar. Le digo, ¿vamos a cenar? Si no querés venir sola, vení con alguna de tus amigas o con alguien que vos desees. Al rato me contesta, y me dice 'no, no puedo, muchas gracias, te quiero mucho", reveló Casán.