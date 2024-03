Ana Paula Dutil confesó las dos decepciones amorosas que experimentó luego su separación de Emanuel Ortega

Confesiones. Tras separarse de Emanuel Ortega, quien fue su pareja por más de veinte años y con quien tiene dos hijos, Ana Paula Dutil transitó una durísima depresión: "Mis hijos nos decían 'separensé, ya está' porque intentamos un montón porque nos queríamos. Nos queremos todavía, lo quiero mucho a Emanuel y él también a mí, pero se desgastó la pareja", confesó Dutil, al tiempo que agregó: "Lo único que quería era estar en la cama, dormir y para eso tomaba alcohol, mucho y dormía, dormía, dormía", añadió la modelo.

Así, pasado el tiempo, y sintiéndose mejor, Dutil visitó el piso de Almorzando con Juana y contó cómo fue su experiencia al volver a vincularse con hombres: "¿Vos cuántos años estuviste casada, Ana?", le preguntó la conductora. "Veinte años. Eso fue un duelo también. La relación supe que se terminó y se terminó pero bueno, esa vida de compartir tantos años con alguien. Ahora estoy soltera hace cuatro años", contó ella.

"Le escribí a dos personas por Instagram. A uno, que mis amigas me criticaron, le puse directamente: '¿Estás en pareja?' Es que estoy grande", añadió divertida.

"¿Y qué te contestó?", le consultó Juana Viale. "Me preguntó si podíamos hablar y cuando hablamos me dijo que estaba en pareja", explicó Dutil.

"¿Y el segundo?", quiso saber la conductora. Indignada, la modelo dijo: "Me hizo una palabra que aprendí hoy, que es 'ghostear'. Él me habló, me habló y me habló y, cuando le presté atención, me dejó de hablar. Tiró una bomba de humo", señaló Ana Paula Dutil.