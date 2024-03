Antes de su accidente, Roly Serrano había confesado sus temores y sensaciones respecto a la muerte

Increíble. Pocos días antes del choque que lo dejó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria, Roly Serrano, de 69 años había dado una nota en la que confesaba el temor que le generaba su propio final.

Recordemos que lamentablemente, el domingo por la noche, Roly Serrano tuvo un terrible accidente en la ruta 9, sufrió traumatismo de cráneo y tórax y tuvo que ser internado en terapia intensiva en un Hospital De Baradero.

Ahora, en las últimas horas, apareció el fragmento de una nota que dio en la tele, en la cual hacía referencia a la vida y la muerte. "Hace un tiempo me operé y mi actual director también. Casi como anécdota de esa situación surgió Rolando, el unipersonal que estoy haciendo ahora donde se expone el temor a la muerte", dijo, al tiempo que agregó: "Ese temor de no saber si te vas a despertar, el miedo a quedar ahí. Después, cuando salís hay un tiempo de reflexión, de pensar en mejorar tu vida, de modificar todo lo que no está bueno en vos, las malas actitudes. Cuando sos adulto ya no tenés la fuerza para llevarte el mundo por delante pero si la paz y la sabiduría", agregó.

Así, el hecho de enfrentarse con la idea de que podemos no estar más en este mundo, lo llevó a replantearse su presente y tratar de acomodarlo.

Para finalizar, Jorge Gómez, representante de Roly, reveló que se encuentra delicado pero estable y que los médicos están realizando pruebas y estudios por los traumatismos que le provocó el accidente. "Ahora en el IMAC le realizarán una tomografía computada y todos los estudios para sacarlo adelante. No pude hablar con él porque estaba dormido por todos los medicamentos", dijo Gómez.