En medio del conflicto con IOMA por la atención restringida en La Plata, anestesiólogos frenan cirugías en hospitales públicos

Desde mañana en las clínicas privadas platenses comenzarán a priorizar la atención de afiliados del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) de La Plata, restringiendo así a los pacientes del interior de la Provincia que lleguen a nuestra ciudad para recibir asistencia médica. Y en medio de ese conflicto entre la obra social bonaerense y el personal de salud, se le sumó otro: un nuevo freno a las cirugías programadas en los hospitales públicos, previsto para la próxima semana.

Según se informó desde la Sociedad Platense de Anestesiología, "llegaron comunicaciones de los equipos de anestesiología de los hospitales públicos que funcionan en la región ante el atraso en el pago de los honorarios de diciembre 2023 y la imposibilidad de presentar la facturación por las prácticas realizadas en enero 2024, lo que genera atrasos en los pagos de los honorarios a los profesionales que realizan las prácticas en los establecimientos de salud dependientes de la cartera sanitaria bonaerense, con las consecuencias económicas que tal situación genera".

Frente a este panorama, distintos servicios de anestesiología de hospitales públicos decidieron que se postergarán las intervenciones quirúrgicas programadas desde la próxima semana. "Se atenderán urgencias y emergencias", explicaron los profesionales de la salud, mientras que aclararon que en el caso del Hospital Cestino, de Ensenada, comenzará a aplicarse la medida desde el 18 de marzo.

IOMA, clínicas y la atención restringida

Tal como viene informando EL DIA, clínicas y profesionales de la salud que integran el Comité de Crisis platense comenzarán mañana a priorizar la atención a los afiliados del IOMA que residan en La Plata, en “resguardo de los escasos y empobrecidos recursos sanitarios que cuentan los prestadores de salud platenses, en materia de derechos sanatoriales y honorarios”.

La decisión que adoptaron clínicas privadas y profesionales de la Sociedad Platense de Anestesiología, el colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires Distrito 1, y la Agremiación Médica Platense fue consensuada y aprobada por unanimidad en el Comité de Crisis Platense (CCP). “Lamentamos los inconvenientes que pueda causar tal decisión a los afiliados del interior de la provincia de Buenos Aires, pero el constante silencio ante los reclamos realizados y las propuestas unilaterales e insuficientes del IOMA nos llevan a esta situación”, indicaron los integrantes del CCP.

Al crearse el CCP se indicó que hubo un incremento del 35% de afiliados al IOMA del interior de la Provincia de Buenos Aires que concurre a los centros de salud de La Plata “porque en sus ciudades no tienen una cobertura de salud adecuada”. Ese porcentaje surge al tomar en cuenta a los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires que buscan atenderse en clínicas y con profesionales de La Plata.

En tanto, ya se hizo el pedido formal de audiencia urgente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que se pueda abordar con el CCP “una política de salud bonaerense sustentable y consensuada con todos los actores del proceso de atención sanitaria”. Cabe indicar que el CCP solicitó la “urgente necesidad de restaurar la autarquía del IOMA establecida por estatuto y no vigente al día de hoy”.

A su vez, informaron que ya están llegando numerosos correos electrónicos de afiliados de IOMA al mail comitedecrisisplatense@gmail.com con casos reales y comprobables de afiliados del IOMA con imposibilidad de acceso a una salud de calidad para visibilizar la situación actual del afiliado. Cabe indicar que el sector reclama por “un atraso de pagos insostenible a las clínicas y los médicos”, y piden “un ajuste de honorarios impuesto por el IOMA”.

Cabe destacar que del CCP participan el Instituto Médico Platense, Ipensa, el Instituto Central de Medicina, la clínica de Villa Elisa, Clínica del Niño, Hospital Español, Sanatorio Argentino, Instituto del Diagnóstico, la Sociedad Platense de Anestesiología, Agremiación Médica Platense, el colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires (Distrito 1) y Cimed.

IOMA salió al cruce

Tal como se publicó en la edición impresa de EL DIA este jueves, el conflicto de los prestadores de la salud privada con IOMA sumó ayer nuevos capítulos con una respuesta oficial de rechazo a la restricción en la Ciudad para afiliados de otras regiones y un cruce entre entidades, hacia el interior de la mesa.

El presidente de IOMA, Homero Giles confirmó en una red social su malestar por la medida: “Ayer, en reunión con diputados de todos los bloques, me explicaban que esta medida es inconstitucional, además de irrazonable, porque genera un trato discriminatorio, va contra la Constitución Nacional y tratados internacionales”, dijo aludiendo a la mesa de trabajo que se armó para analizar, entre otros, estos reclamos de los prestadores.

“Según ellos, la medida es porque IOMA no da respuestas para paliar la situación. No es cierto. A las clínicas incrementamos 40% en febrero, mucho más que la inflación. La demanda de pacientes que no son de la plata no aumentó un 35%, de octubre 2023 a febrero 2024 bajó un 18%”, afirmó el funcionario. Desde la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) salieron al cruce de las explicaciones que se dieron en torno a la medida, desde el Comité que también integra. Sostuvo que la afluencia “se mantiene invariable desde el año 2018, e incluso en el 2023 hubo un 8,3% menos de derivaciones que en el año 2018”. Luego, indicó que la migración “es producto de la complejidad existente en esta ciudad, y no de una mejor calidad de atención médica”.

Mientras que ratificó su posición de reclamo a IOMA, “pero creemos que no es con falsa información que lograremos el objetivo de un IOMA mejor que cobije a todos los actores y brinde adecuada protección a sus beneficiarios”, se indicó.