Rechazo de IOMA a los límites a pacientes y tensión entre prestadores

El conflicto de los prestadores de la salud privada integrados en el Comité de Crisis Platense con IOMA sumó ayer nuevos capítulos con una respuesta oficial de rechazo a la restricción en la Ciudad para afiliados de otras regiones y un cruce entre entidades, hacia el interior de la mesa.

El nucleamiento que suma a entidades sanatorios privados, cámaras de ese sector y asociaciones de matriculados anunció que desde mañana priorizará a los afiliados locales por sobre los de otros puntos. Eso, argumentado en la supuesta recarga de los centros locales por fallas en las prestaciones en otras zonas. Se habló entonces, de una demanda que subió un 35% últimamente en un escenario de bajas retribuciones y pagos atrasados.

El presidente de IOMA, Homero Giles confirmó en una red social y malestar por la medida: “Ayer, en reunión con diputados de todos los bloques, me explicaban que esta medida es inconstitucional, además de irrazonable, porque genera un trato discriminatorio, va contra la Constitución Nacional y tratados internacionales”, dijo aludiendo a la mesa de trabajo que se armó para analizar, entre otros, estos reclamos de los prestadores.

“Según ellos, la medida es porque IOMA no da respuestas para paliar la situación. No es cierto. A las clínicas incrementamos 40% en febrero, mucho más que la inflación. La demanda de pacientes que no son de la plata no aumentó un 35%, de octubre 2023 a febrero 2024 bajó un 18%”, afirmó el funcionario. La Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) salieron al cruce de las explicaciones que se dieron en torno a la medida, desde el Comité que también integra. Sostuvo que la afluencia “se mantiene invariable desde el año 2018, e incluso en el 2023 hubo un 8,3% menos de derivaciones que en el año 2018”.

Luego, indicó que la migración “es producto de la complejidad existente en esta ciudad, y no de una mejor calidad de atención médica”.

Luego, ratificó su posición de reclamo a IOMA, “pero creemos que no es con falsa información que lograremos el objetivo de un IOMA mejor que cobije a todos los actores y brinde adecuada protección a sus beneficiarios”, se indicó.