En medio de su embarazo, Nicole Neumann recordó a Fabián Cubero

La modelo se mostró feliz y brindó detalles de su embarazo. También habló de se ex pareja. Así, a casi cuatro meses de dar a luz, Nicole Neumann atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: “Estoy súper bien, tengo fecha para mediados de junio. Y dormir más o menos, porque me levanto mucho al baño. ¿Antojos? No, la verdad que no. No estoy con antojos. Pero en ninguno (de los demás embarazos) fui muy antojera”, comenzó diciendo Neumann sobre su feliz momento.

Asimismo, Nicole confirmó que están seguros que esperan un varón, aunque todavía no se decidieron por su nombre: “Estamos entre dos o tres ahí, terminando de definir. Fuimos tirando nombres entre los dos. Lo que pasa es que yo le dije ‘elegilo vos’, porque su primer hijo, es hijo varón, entonces me parecía lindo que lo elija él”.

Por otra parte, Nicole fue consultada por la relación con Indiana, su hija mayor. El vínculo entre las dos parece haber mejorado: “Sí, ya me había mandado ella igual. Todo para mostrarme”.

Finalmente fue consultada por la relación que tuvo con Fabián Cubero: " Yo estoy en un momento de paz total, de amor total. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica. No necesito hablar de nadie, vengo a trabajar, que es lo que hago desde que tengo 12 años. El resto no me importa nada. Feliz con mi embarazo y la familia esperando la llegada del nuevo bebé”.

Asimismo, al ser consultada por la demanda del exfutbolista, quien reclama la cuota alimentaria de Indiana, Neumann eligió ser escueta y descartó reunirse con Cubero para tratar de solucionar sus problemas: “Lo intenté todo”, cerró Nicole.