"Espantoso": Giannina rompió el silencio sobre la muerte de Diego Maradona

Gianinna Maradona habló con Intrusos sobre la causa de la muerte de su padre y se mostró súper angustiada al hacer referencia a los últimos días de Diego.

“Hay un audio que se filtró que dice claramente ‘Gianinna se lo quiere llevar a Diego, tenemos que trabajar para que no se lo lleve porque sino perdemos la plata’, ¿qué te pasa cuando escuchas eso?”, indagó Pampito.

Indignada, la hija de histórico futbolista respondió: “Yo te escucho ahora decirlo a vos y estoy con mucha bronca, me da impotencia porque por tratarme de loca siempre fue a la que desacreditaban. Y yo de verdad me lo quise llevar a mi papá”.

“Yo tuve que luchar con una mafia y lo cuento porque parece una telenovela pero es real”.

“Y no es que no pude porque no tuve la voluntad de hacerlo, al contrario, yo tuve que luchar con una mafia y lo cuento porque parece una telenovela pero es real”, agregó la mamá de Benjamín Agüero.

En una charla con el programa que conduce Flor de la Ve, Gianinna Maradona fue contundente al responder sobre si a su padre, Diego, lo mataron.

“¿Vos creés que lo querían matar a tu papá y que lo planearon?”, le consultó Pampito y la hija de Claudia Villafañe respondió: “Sí, por supuesto”.