Cuenta regresiva a los Oscar: grandes nombres por la primera vez

Aunque hay cinco por categoría, los favoritos en los diversos rubros actorales bailarán, en la gala de los Oscar que se celebrará mañana, en pareja: dos actores, dos actrices, dos actores de reparto y dos actrices de reparto asoman como los principales candidatos a llevarse las estatuillas en la 96º edición de los galardones que tendrá lugar desde las 20, con televisión por TNT y Max.

Y en esas duplas de baile, hay alguien que lidera, que marca el paso: en una categoría habitualmente cerrada, esta vez los prodes se muestran seguros con sus predicciones. Por ejemplo, entre las actrices, son dos las que pican en punta, y una la gran favorita: la lucha por la estatuilla dorada se dará entre Emma Stone, protagonista de “Pobres criaturas”, y Lily Gladstone, de “Los asesinos de la luna”, y es esta la que tiene una luz de ventaja.

Stone, ya ganadora, protagoniza una especie de “Barbie” desquiciada con desparpajo y absoluta entrega a un papel que juega en el límite de la caricatura: la maestría de la actriz le permite, en ese sentido, no desdibujarse y terminar siendo un meme, y convencer con su retrato de una Frankenstein femenina que explora el deseo y desafía al mundo.

Pero Gladstone tiene mucho a favor: aunque a la Academia le gustan las actuaciones altisonantes, su medido, ambiguo y potente retrato de una mujer indígena fuerte y desafiante, y a la vez vulnerable a un amor tóxico, ha convencido a los votantes en la temporada de alfombra roja. Viene de una gran victoria en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla y de triunfar, sería un premio histórico, pues sería la primera indígena estadounidense en ganar un Oscar, una posibilidad que “Saturday Night Live” bromeó que hace que sus colegas nominadas (Sandra Hüller, la protagonista de “Anatomía de una caída” -también parte de “Zona de interés”-, Carey Mulligan, la mujer de Bernstein en “Maestro”, y Annette Bening, como una nadadora avejentada que decide quebrar un récord mundial contra viento, marea y unas aguas vivas mortales en “Nyad”) digan: “Por favor, no nos dejen ganar”.

La misma lucha se dará entre los actores, pero también con un favorito entre los dos candidatos. Paul Giamatti ha enamorado con su viejo cascarrabias de “Los que se quedan”, una historia navideña clásica y humanista que, para algunos, por generar más consenso, puede dar el golpe contra “Oppenheimer” en la categoría principal. Pero así como la película del padre de la bomba atómica es la candidata absoluta a ganar esa estatuilla, su protagonista, Cillian Murphy, también es el favorito para llevarse el premio a mejor actor protagónico por su encarnación de Oppenheimer.

Paul Giamatti y Da’Vine Joy Randolph nominados por “Los que se quedan”

Ninguno de los dos ha ganado este premio antes y ambos dieron interpretaciones innegablemente geniales y memorables, las cuales involucraron mucho alcohol y diferentes tipos de arrepentimiento, pero Murphy parece estar en la cresta de la ola tras ganar en los SAG como en los BAFTA: los vientos de “Oppenheimer”son demasiado fuertes como para que Giamatti los encare.

Completan la categoría Bradley Cooper, que se dirige a sí mismo en la película-anzuelo para premios “Maestro”, muy criticada; Jeffrey Wright, excelente como un sobreeducado escritor negro que finge ser la voz del barrio en su novela y termina creando un monstruoso best seller, en “Ficción americana”; y Colman Domingo, por su papel como el activista Bayard Rustin en la biopic “Rustin”, que producen los Obama. Pero Domingo seguramente tendrá que esperar a otro domingo, quizás el de 2025, cuando se premie su encarnación del padre de Michael Jackson.

EL REPARTO

En el rubro de los actores de reparto, la cosa está bastante más definida. La mejor actriz de reparto será, casi con seguridad, Da’Vine Joy Randolph, la tercera rueda de “Los que se quedan”, una verdadera fuerza de la naturaleza en la pantalla que, sin embargo, es capaz de mostrar toda la vulnerabilidad de una madre en duelo a través de la comedia.

Es un buen elenco de nominadas, de todos modos: algunos señalan que quizás Emily Blunt tenga una chance por “Oppenheimer”, la película que amenaza cada categoría, donde la británica encarna a la mujer del científico del título; otros dicen que ojo con Jodie Foster, dupla ideal para la Nyad de Annette Benning en la poca vista película de natación y desafíos.

Emma Stone es candidata a quedarse con el Oscar a la mejor actriz protagónica por “Pobres criaturas”

Menos chances parecen tener Danielle Brooks, por el musical “El color púrpura”, basado en la celebrada novela, o América Ferrara, la actriz del discurso de “Barbie” que, con el paso de los meses, ha quedado un poco edulcorado y ha perdido fuerza, como la película misma en esta temporada de premios.

¿Y entre los actores de reparto? Allí también hay un gran favorito: Robert Downey Jr., por su rol en “Oppenheimer”. Downey nunca ganó, pero viene arrasando esta temporada de premios.

Si no es él, debería ser Ryan Gosling, que dejó la vida por hacernos reír en “Barbie”, cantará en la ceremonia su hitazo “I’m just Ken” y quizás, en una de esas, suba al escenario a recibir el que tal vez sea el único premio para la taquillera película de la muñeca. Para muchos en las redes, sería verdaderamente polémico: se suponía que las críticas de “Barbie” iban hacia su exagerado y simplificado feminismo, pero resulta que la película sobre el feminismo no tiene nominada a su protagonista, tampoco a su directora, y su protagonista varón podría ganar los premios de mejor canción y mejor actor de reparto…

El debate está instalado, pero deja algo desdibujada una categoría fuertísima: completan la nómina Sterling K. Brown, por “Ficción americana”, el gran Robert De Niro, por su villano de “Los asesinos de la luna”, y el excelente Mark Ruffalo, otro que dejó todo por hacernos reír con su desesperado dandy de “Pobres criaturas”.