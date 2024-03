VIDEO. Alfredo Casero, picante con el novio de Lali Espósito: “Tilingo”

Desde que confirmó su romance con Lali Espósito, el periodista Pedro Rosemblat se convirtió en un foco de atención, principalmente por su orientación política. En su programa de streaming Industria Nacional realizó una editorial hablando sobre el gobierno de Javier Milei y Alfredo Casero reaccionó con un video en redes sociales.

El periodista y novio de Lali desarrolló su opinión sobre el cierre de la agencia de noticias Télam y criticó las medidas del gobierno de Javier Milei. "Quiero expresar nuestra solidaridad hacia los trabajadores afectados, pero también señalar a aquellos que celebran estas situaciones, recordándoles que la historia es larga", expresó el joven dentro de su editorial.

Rosemblat se manifestó muy enojado por esta situación y aseguró: “Aunque no promovemos la venganza, personalmente admito que guardo rencores. Así que tomaré nota de aquellos que se regocijan ante las desgracias del pueblo argentino”.

Esta declaración causó revuelo en redes sociales donde usuarios de X (ex Twitter) lo acusaron de tener una “lista negra”. A este grupo de personas se sumó Alfredo Casero, quien publicó un descargo opinando sobre el actor.

“Tenés un odio, tilingo, qué alegría. Vos hablás de venganza. Te duele el alma. Qué alegría”, escribió antes de publicar su video y añadió: “Nabo, me recontra cago en tu lista negra, en tus amenazas y en tus muelas”.

“Esta es una contestación que quiero darle a este pibe, que creo que es el novio de Lali Espósito, en donde dice que él es muy rencoroso. Primero, si tenés problemas de rencor es porque tenés algún problema de chico, porque yo tengo problemas de rencor porque tengo problemas de chico”, comenzó con su descargo Alfredo Casero.

El actor no dudó en cruzar a Rosemblat por sus dichos y lo acusó de “instalar miedo en la gente”. “Ahora, lo que nunca más en la vida voy a permitir es que un pelotudo, sin ningún tipo de poder, infiera miedo en la gente que piensa diferente que él”, sostuvo.

Por otra parte, remarcó que hay muchos argentinos que apoyan al gobierno y aseguró estar contento con el fin del gobierno de Alberto Fernández. “Nosotros sí estamos saltando en una pata y sí estamos festejando. Estamos festejando que se haya ido el gobierno de ladrones más grande que existió en la Argentina. La cadena de chorros que nos destrozó, destrozó la cabeza de la gente, mató gente e incluso entre medio de toda la mierda y de toda la pandemia y de los muertos hicieron negocios”, disparó.

Para cerrar se refirió a la “lista negra” que estaría ideando Rosemblat: “¿Con eso vos nos amenazas que vamos a estar en una lista negra? Ya no me importa, a mí eso no me hace nada, lo digo por vos también, porque vas a tener muchísima gente en la lista negra”.