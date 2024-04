"Me descompuse": Jésica Cirio reveló el momento que se enteró del yategate de Martín Insaurralde

Tras poco más de un año y medio separados, Jésica Cirio contó por primera vez cómo es actualmente su relación con el ex funcionario, Martín Insaurralde . El divorcio, que venía con un bajo perfil, terminó de resquebrajar la relación luego del yategate.

Ya en otra etapa de su vida, la modelo dejó la conducción de La Peña de Morfi y se enfoca en nuevos proyectos, enamorada de su nueva pareja y con planes de casarse mientras ve crecer a la hija que tuvo con Insaurralde , Chloe.

Sobre su vínculo con el empresario Elías Piccirillo, Cirio contó a Intrusos que “estoy muy bien”. “La verdad que estoy pasando por un momento en donde me estoy dedicando mucho a mí, a Chloe, y obviamente a mi pareja. Estamos súper bien y estoy tratando de conservar eso”, agregó.

“Mi relación actual es un gran apoyo para mí en este momento. Fue el bastón más grande que tuve, mis amigos también por supuesto, pero él fue el que estaba conmigo todo el tiempo”, señaló al tiempo que comentó cómo fue la propuesta de casamiento de él, justo en el cumpleaños de la famosa.

La relación con Insaurralde

A diferencia del momento lleno de amor y magia que vive con Piccirillo, Cirio aclaró cómo es su relación actual con el padre de su única hija. Vale destacar que, tras el “yategate”, tanto ella como Sofía Clerici -con quien el funcionario viajó- e Insaurralde fueron imputados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La ex conductora de La Peña de Morfi fue la única en hablar cuando estalló el escándalo. “Era bueno que yo saliera a hablar después de todo lo que pasó. Había muchas cosas que no se entendían y creo que hay cosas que siguen sin entenderse”, explicó.

Cuando el viaje se conoció, “me descompuse, pasé por todo los estados. Fue una sorpresa porque por más que uno sospeche o se entere cosas uno siempre dice ‘no puede ser, es imposible’. Pero hay una realidad, por algo me fui de mi casa y tomé la decisión de que era momento de tomar caminos separados”.

“Hoy no tengo relación con él. A mí se me desmoronó el mundo de un momento para otro, me cambió todo. Estaba con psicólogo y psiquiatra porque tenía ataques de llanto y no podía dormir”, cerró.