“No me pagó 20 millones de dólares por el divorcio”

La modelo y conductora Jésica Cirio, rompió el silencio. A casi una semana del escándalo que estalló y que tiene como protagonista central a su ex marido Martín Insaurralde, salió a negar las versiones en el sentido de que el ex jefe de Gabinete bonaerense le haya pagado 20 millones de dólares por el divorcio. “No entiendo de dónde salió eso, nunca hubo un arreglo de esa cifra”, afirmó.

Además, aseguró que fue “una sorpresa” el escándalo que se desencadenó luego de que salieron a la luz fotos y videos de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clérici en un yate en Marbella. “Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso. Hay cosas que las tiene que explicar él”, manifestó Cirio en diálogo con El Noticiero de la Gente, de Telefe.

La modelo dijo además: “Yo puedo hablar de mí, de mis viajes y de mi vida que es la misma que llevo antes de conocer a él. Trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy. Mi vida fue siempre igual. Esa es la realidad”.

La conductora de La Peña de Morfi quiso remarcar que no es cierto que haya recibido 20 millones de dólares, tras su divorcio: “Realmente no entiendo de dónde salió eso, es mentira, nunca hubo un arreglo por esa cifra, no hubo arreglo. Sí firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso. Yo no tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve”.

Luego aclaró por qué se encuentran tantos viajes a Colombia en el itinerario de vuelos de Insaurralde en los últimos años: “En Colombia en el 2014 fallece mi tía y fui mucho tiempo a acompañar a mi familia”.

“Quiero desterrar cosas como el arreglo millonario que no existió. Si bien me separé en noviembre, el proceso de una separación es bastante largo. Uno no se separa por un solo motivo”, sostuvo.

Según Cirio, ella tiene cómo justificar sus gastos y, junto con el abogado Fernando Burlando, quiere ponerse a disposición de la Justicia: “Estoy a disposición en lo que sea necesario, respecto a lo contable. Lo que yo tengo está todo documentado”. Jésica, que está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se negó a responder sobre la procedencia de los fondos de su ex pareja y dijo que no sabe si estuvo involucrado en actos de corrupción.

