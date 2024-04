"Barro": el spin-off de "El Marginal" que se desarrollará en una cárcel de mujeres

A mediados de este año comenzará a grabarse el spin-off de la exitosa serie nacional "El Marginal" que llevará el nombre de "Barro" y tendrá a Ana Garibaldi interpretando a Gladys, mujer de Borges, como protagonista principal. En los primeros detalles que se dieron a conocer, se supo que Gerardo Romano volverá como Antín, el director del penal de San Onofre.

Con la dirección de Underground y Telemundo, llegará la versión de una cárcel de mujeres y podrá verse a través de la plataforma de streaming Netflix. Según detalló Laura Ubfal, en los próximos meses comenzarán los castings y las grabaciones con un gran elenco del que aún no trascendieron nombres.

En ese sentido, se sabe que la dirección de arte estará a cargo de Julia Freid, quien se encarga de ambientar la locación de la ficción. Al igual que en "El Marginal" estarán en el guion Omar Quiroga, Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada. Cabe recordar que la convocatoria para dicha producción estuvo a cargo de Sebastián Ortega y Pablo Culell.

Hace algunos años, en diálogo exclusivo con Diario EL DIA, Ana Garibaldi mencionó acerca del personaje de Gladys: "Entré como para hacer un bolo, no sabía cuánto podía llegar a durar el personaje, y la cosa fue creciendo".

Sobre el personaje, Garibaldi había detallado: "La fui creando con esta idea de una mujer que va muy para adelante. El chicle me ayudó muchísimo, aunque parece una pavada, pero le da una impronta arrabalera y a mí me coloca en un lugar de más seguridad. Y se fue construyendo a medida que fueron llegando las escenas, porque como fui como un bolo, no sabía cómo iba a continuar. Y a esa base, a esa impronta que yo le di, se le fueron sumando los libros y ahí empezás desarrollando, con tu imaginación y se va armando con tu compañero de escena".