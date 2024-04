Para Santa no hay dos sin tres, le ganó a GEBA en hockey femenino

Santa Bárbara "A" extendió su racha en el torneo Metropolitano de hockey femenino. Sumó el tercer éxito de manera consecutiva al derrotar como visitante a GEBA por 1 a 0. El único gol del partido, correspondiente a la cuarta fecha de Primera División, fue anotado por Malena Re.

Previamente, el equipo tricolor dirigido técnicamente por Matías Cereceda, había superado (V) Ciudad 4 a 0 y (L) Italiano 2 a 0 por lo que en las tres últimas fechas, además, de ganar no recibió goles. Cabe recordar que la única derrota de Santa la sufrió a manos de Lomas (3-1), en la jornada inaugural del torneo de la máxima categoría. En la próxima fecha del certamen, Santa Bárbara estará recibiendo a St. Catherine 's, en su cancha de Manuel B. Gonnet.

El resto de los marcadores de los encuentros de la máxima categoría del hockey Metropolitano fueron los siguientes: Quilmes 1, River Plate 1; Vélez Sarsfield 0, Arquitectura 1; St. Catherine 's 2, Banco Provincia 4; Italiano 3, San Lorenzo de Almagro 0 y Ciudad de Buenos Aires 1, Lomas 5. La jornada se cerrará mañana donde, desde las 13, se medirán SIC y San Fernando. Dicho partido se jugará en la cancha de Ciudad de Buenos Aires y será televisado por la señal de streaming Star +.

Con estos resultados, las posiciones del Metro de hockey femenino de Primera División quedaron de la siguiente manera: Lomas 12 puntos; River Plate 10; Santa Bárbara "A" 9; Arquitectura 7; Quilmes 6; Banco Provincia 5; St. Catherine 's 4, San Fernando 4, Italiano 4 y GEBA 4; San Lorenzo de Almagro 3; Vélez Sarsfield 2; SIC 1 y Ciudad de Buenos Aires 0.

EL RESTO DE LOS PLATENSES

A continuación se detalla los resultados del resto de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: Liceo Naval 3, San Luis "A" 4 (Magdalena Ajargo -2- y Camila Roberti Merlo -2-). Segunda victoria consecutiva de Las Maristas, la primera en calidad de visitante.

Primera C2: Hurling 0, Universitario "A" 0 y Santa Bárbara "B" 0, Banco Hipotecario 1. La "U" sumó el primer empate. Santa sigue sin poder ganar.

Primera D2: Asociación del Sur 2, Santa Bárbara "D" 3 (Dolores Gaspari, Victoria Maglio y María Esnaola) y Universitario "B" 2 (Magdalena De Lillo y Josefina Gregoratti), Liceo Naval "B" 2. Santa extendió su invicto (tres triunfos y un empate). La "U" sumó su primer punto.

Primera D3: San Marcos 0, Estudiantes "A" 0 y San Luis "B" 2 (Pilar Betti y Pilar Galán), Ciudad "D" 2. El Pincha cosechó los 4 puntos que tiene en su haber en calidad de visitante. Las Maristas sumaron la primera unidad.

Primera E1: Universitario "C" 3 (Isabella Picchi, Justina Lozano y Olivia Fanelli), Italiano "C" 1. La "U" sumó su tercer triunfo en el torneo.

Primera E3: Everton 5 (Pilar Hansen Gutty -2-, Agustina Vera, Sofía Hansen Gutty y Caterina Vercesi), SAG "B" 0. Las Decanas sumaron el segundo triunfo consecutivo, el primero como local en la cancha del predio Oscar "Pachi" Funes.

Primera E4: Hindú "B" 1, Gimnasia "A" 0, Gimnasia "B" 1 (Virginia Mehlhose), Los Andes 0 y Santa Bárbara "C" 1 (Sara Ignacia Pérez Pesado), Temperley 2. Las Lobizonas "A" sufrieron el primer traspié, Las "B" pudieron sumar de a tres y Santa cosechó la segunda derrota.

Primera F2: Santa Bárbara "E" 0, Almafuerte "B" 2 y Argentino de Rugby 1, Asociación Coronel Brandsen 0. Santa perdió la condición de invicto. El Coronel todavía no sabe lo que es la victoria.

Primera F3: Monte Grande "C" vs Santa Bárbara "F". Se suspendió (solamente se jugó un cuarto) por la condiciones climáticas.

Primera F4: Estudiantes "B" 2 (Mercedes Axat y Rafaela Antonucci), Belgrano DS 2 y Cerro Pilar 2, Universitario "D" 1 (Valeria Marcasciano). El Pincha resignó los dos primeros puntos del torneo. La "U" dejó el invicto frente al puntero de la categoría, que tiene puntaje perfecto.

Primera G1: San Luis "C" 1 (Carolina Speranza), Municipalidad de Florencio Varela "B" 2. Se jugó en la cancha de Asociación Coronel Brandsen.

MAÑANA, LOS CABALLEROS

A todo esto, continuará mañana la actividad en el hockey metropolitano con el torneo de Caballeros. En el marco de la cuarta fecha de Primera División, Santa Bárbara "A" (2 puntos) recibirá, desde las 16, a Banade (1) y Universitario (4) hará lo propio contra San Fernando "B" (3).

En lo que respecta a la Primera B masculina jugarán: Luján RC (4) vs Estudiantes (0) y Vélez Sarsfield (2) vs Santa Bárbara "B" (4); mientras que por la Primera C1, Gimnasia (6) visitará a Tristán Súarez (6) y por la Primera C2, Everton (0) será local de Municipalidad de Florencio Varela (6).

También mañana habrá rodaje en el Metro Damas Domingo. Zona A: Estudiantes "C" (0) vs Los Matreros (3). Zona B: Albatros (6) vs Vicentinos (1), Universitario "E" (5) vs Deportivo Francesa "B" (3) y Argentino de Rugby (7) vs Santa Bárbara "G" (6).