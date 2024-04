La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Tigre vs Unión ESPN Premium

19:00 Huracán vs Atl Tucumán TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Newcastle vs Tottenham ESPN/STAR +

11:00 Brentford vs Sheffield United STAR +

11:00 Burnley vs Brighton And Hove ESPN/STAR +

11:00 Manchester City vs Luton Town STAR +

11:00 Nottingham Forest vs Wolverhampton STAR +

13:30 Bournemouth vs Manchester United ESPN/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Atlético Madrid vs Girona DSPORTS/ESPN 2

11:15 Rayo Vallecano vs Getafe DSPORTS / 1610

13:30 Mallorca vs Real Madrid ESPN 2/STAR +

16:00 Cádiz vs Barcelona DSPORTS / 1610

SERIE A

10:00 Lecce vs Empoli STAR +

13:00 Torino vs Juventus ESPN 3/STAR +

15:45 Bologna vs Monza STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Bayern Munich vs Colonia ESPN 2/STAR +

10:30 RB Leipzig vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Bochum vs Heidenheim STAR +

10:30 Mainz 05 vs Hoffenheim STAR +

10:30 Monchengladbach vs B. Dortmund STAR +

13:30 Stuttgart vs Frankfurt STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 RC Strasbourg vs Reims STAR +

16:00 Rennes vs Toulouse STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:45 Portland Timbers vs Los Angeles FC Apple TV

20:30 Montreal vs Cincinnati Apple TV

20:30 Charlotte FC vs Toronto FC Apple TV

20:30 DC United vs Orlando City Apple TV

20:30 New York RB vs Chicago Fire Apple TV

21:30 Kansas City vs Inter Miami Apple TV

21:30 Minnesota vs Houston Dynamo Apple TV

21:30 Dallas vs Seattle Sounders Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Columbus Crew Apple TV

23:30 Vancouver vs L.A. Galaxy Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Colorado Apple TV

PRIMERA NACIONAL

15:00 Brown (A) vs Atlanta

15:05 Temperley vs Alte Brown TYC SPORTS

15:30 Alvarado vs Dep. Maipú

15:30 Almagro vs Def. Unidos

16:00 Gimnasia (M) vs Aldosivi

17:00 Chaco For Ever vs Atl Rafaela

17:05 Agropecuario vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS

19:10 All Boys vs Talleres (RdE) TYC SPORTS

21:10 Dep. Morón vs Colón TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs Sacachispas

15:30 UAI Urquiza vs Laferrere

15:30 Flandria vs Midland

15:30 Villa San Carlos vs Fenix

15:30 Argentino (M) vs Dep. Armenio

15:30 Liniers vs Comunicaciones

15:30 Excursionistas vs Villa Dálmine

20:00 San Martin (B) vs Merlo

LIGA NACIONAL

11:30 Olímpico vs. Regatas TYC SPORTS

TOP 12 DE LA URBA

15:30 Buenos Aires CRC vs. CUBA ESPN 4/STAR +

BRASILEIRAO

18:30 Criciuma vs Juventude STAR +

18:30 Internacional vs Bahia STAR +

21:00 Fluminense vs Bragantino STAR +

21:00 Sao Paulo vs Fortaleza STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

08:20 Leeds vs. Blackburn Rovers FOX SPORTS/STAR +

ATP 1000 - MONTECARLO

08:30 Semifinales ESPN 2/STAR +

FÓRMULA E

09:30 ePrix de Misano DSPORTS MOTOR / 1614

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

11:15 Sporting Gijón vs. Cartagena DSPORTS / 1618

13:30 Valladolid vs. Eldense DSPORTS / 1618

EREDIVISIE

11:30 PSV vs Vitesse STAR +

CARBURANDO

12:30 Fórmula Nacional TYC SPORTS 2

MOTO GP

12:45 Clasificación - GP EE.UU ESPN 3/STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Besiktas vs. Samsunspor FOX SPORTS/STAR +

NASCAR XFINITY SERIES

14:30 Texas DSPORTS MOTOR / 1614

PRIMERA D

15:30 Juventud Bernal vs Dep. Metalurgico

15:30 Provincial Lobos vs Def. de Glew

15:30 Pilar vs Belgrano (Z)

15:30 Náutico Hacoaj vs Everton (LP)

15:30 Estrella del Sur vs Barrancas FC

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

16:00 Ronda 3 ESPN 2/STAR +

SUDAMERICANO SUB-20 FEMENINO

18:30 Paraguay vs. Uruguay DSPORTS / 1610

20:30 Perú vs. Ecuador DSPORTS / 1610

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

19:00 Halcones vs. Flamengo DSPORTS 2 / 1612

22:00 Quimsa vs. Hebraica Macabi DSPORTS 2 / 1612

PRIMERA C

19:00 Mercedes vs Ituzaingó

MLS CUP PLAYOFFS

20:30 New York FC vs New England Apple TV

NHL

21:00 Boston Bruins vs. Pittsburgh Penguins ESPN 4/STAR +

BOXEO

22:00 Jared Anderson vs. Ryad Merhy ESPN 2/STAR +

23:00 Tobías Reyes vs. Sixto Pérez TYC SPORTS