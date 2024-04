El enorme error de Chiquito deparó en una alegría gigante para quien quiere ir por todo

El fútbol es capaz de montar escenarios cargados de emoción cuando los hinchas menos lo esperan. Todo Estudiantes, equipo, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas, se fue a dormir empapado por la lluvia, pero mucho más por el genuino orgullo que viene generando su comportamiento en el campo.

La montaña humana que armaron varios jugadores albirrojos luego del pitazo final, resultó la mejor síntesis del valor que representa lo conseguido ante un rival duro, áspero y peligroso.

La victoria demandó mucha concentración y, es justo escribirlo, encontró la complicidad indispensable en una equivocación grosera de quien está catalogado en forma unánime como uno de los mejores arqueros del país.

La construcción del fantástico collar de tres alegrías muy deseadas (Central Córdoba de Santiago del Estero, The Strongest de Bolivia y Boca) ha fortificado la autoestima de un equipo que demuestra, por actitud en el campo, estar dispuesto a ir por todo. Todavía no está clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga, aunque no hay hincha que no aguarde con optimismo el próximo partido ante los dirigidos por el Ruso Zielinski.

primer tiempo con esfuerzos parejos y ataques lejos del gol

La sola presencia de un ramillete de auténticas estrellas del fútbol nacional generó muchísimas expectativas que no encontraron eco en el trámite del juego. Estudiantes y Boca se neutralizaron, jugaron en espejo en la mitad del campo y eso repercutió en la ausencia de situaciones de peligro real.

La presencia de Fernando Zuqui le sumó equilibrio táctico al equipo de Eduardo Domínguez, mientras que el regreso a la titularidad de Guido Carrillo chocó contra el duro binomio conformado por Lema y Marcos Rojo. Así, la primera mitad (32 minutos) se fue sin pena ni gloria.

el arquero falló y correa ratificó su idílico momento

Justo la noche en que daban la impresión de que no se iban a permitir un error, Sergio Romero, arquero símbolo de la Selección y baluarte xeneize, tuvo un error que condenó a su equipo a la derrota.

La noche se rompió en el minuto 22 del segundo tiempo y, a partir de entonces, a nadie le importó que la lluvia no diera tregua. Una fiesta de cánticos emocionados acompañó el esfuerzo final de este equipo que, por carácter y ambición, disfruta el cariño de sus fieles.

Lo conseguido anoche tiene la silueta de la llave que puede conducirlo a una instancia que despierta múltiples ilusiones. El León, más allá de que pueda conseguirlo o no, va por todo y es exactamente eso lo que más valoran los que llegaron a su casa pasados por agua.

Fue otra noche de las que no se olvidan fácil y Estudiantes la disfrutó a pleno.