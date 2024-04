Fátima Florez, cerca de su ex tras separarse de Javier Milei: “Lo extraña”

El noviazgo de Javier Milei y Fátima Florez duró tan solo unos meses. El pasado martes anunciaron la decisión de seguir sus caminos separados por el “arrollador éxito” que atraviesan en sus carreras profesionales.

Esta tarde en Socios del Espectáculo, la periodista Nancy Duré presentó una exclusiva, advirtieron que los protagonistas “lo van a negar, como negaron un montón de cosas”. Tal parece que la imitadora estaría cerca nuevamente de Norberto Marcos, su ex pareja y ex productor.

La periodista de Canal Trece confirmó que el acercamiento fue de Florez, que actualmente está en Estados Unidos, a través de un llamado a Marcos. “Habló con Norberto. Hubo una charla con él. Lo van a negar como negaron un montón de cosas pero existió la charla”, contó.

“Fátima extraña a Norberto. No solo lo extraña como pareja, sino que lo extraña fundamentalmente como productor”, agregó la periodista. “La semana que viene va a estar regresando a Buenos Aires y seguramente habrá un encuentro cara a cara”, explicó sobre su acercamiento.

A su vez, mencionó que han visto a la artista argentina “llorando en el camarín porque extrañaba a Norberto”.

Sin embargo, por parte del productor no habría ese interés. Al ser consultado por la separación, sostuvo que “no tengo nada para aportar. Es un problema de ellos. No me incumbe y no me interesa”.