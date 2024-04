Por la crisis en Medio Oriente, bajan el nivel de alerta de seguridad, pero refuerzan controles en fronteras

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió ayer bajar el nivel de alerta de “naranja” a “moderado” en el país por el conflicto entre Irán e Israel, pero se mantienen los controles reforzados en puntos clave, como la Triple Frontera.

La decisión la tomó la funcionaria de Javier Milei en línea con lo definido por el gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas.

El domingo, al explicar la decisión de elevar el nivel de alerta a “naranja”, Bullrich sostuvo que se trataba de una cuestión de estrategia en la relación con el país norteamericano.

“Hay un tema estratégico de Estados Unidos en esto. Después, el otro tema son las preocupaciones que tienen sobre cuáles son las infraestructuras críticas que puedan estar en manos de China. Ellos tienen una gran preocupación por China y en menor medida Rusia. Así es como profundizan la alianza con países como los nuestros”, sostuvo Bullrich.

En un principio, el alerta había quedado en “naranja”, que es un nivel alto con “riesgo importante”.

Ahora, el color está en “amarillo”, con hechos de “riesgo moderado”.

En simultáneo, la Cancillería ordenó reabrir las embajadas argentinas en Israel, Irán, El Líbano y Siria, luego de que el sábado por la noche se decidiera cerrarlas por el alto riesgo.

“Todo el mundo libre está amenazado. Esto de ser neutral o no neutral quedó en desuso. No hay distinción de si Argentina es o no un punto de riesgo, el mundo está en riesgo”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa matutina.

Tras el conflicto abierto en Medio Oriente, el funcionario reveló que los ministerios de Defensa, Seguridad e Interior, coordinan las medidas necesarias para aumentar el control en las fronteras, con la intención de detectar cualquier episodio que “pueda llamar la atención”.

Aclaración sobre el embajador

Por otra parte, el presidente Javier Milei salió a aclarar ayer que el embajador de Israel en el país, Eyal Sela, no estuvo presente en la reunión del Comité de Crisis que encabezó el domingo en la Casa Rosada, aunque se había informado lo contrario.

Luego de las preguntas que surgieron alrededor de la participación de un representante diplomático extranjero en un encuentro de Milei y sus ministros, el mandatario nacional rechazó lo dicho en principio por la Oficina del Presidente.

Ahora, el jefe de Estado aseguró que el embajador dio primero “la visión oficial de Israel” a su equipo y luego se retiró, antes de que comenzara la reunión del Comité de Crisis.

Esto lo dijo en una publicación de su cuenta de la red social X, en la que apuntó contra el periodista Jorge Lanata, quien cuestionó la presencia de Sela en la reunión de gabinete (ver aparte).

“En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC (Comité de Crisis). Críticas sí. Mentiras no”, subrayó Milei y acusó a Lanata de recibir “sobre”, motivo por el cual el conducto anunció que lo demandará ante la Justicia.

El vocero presidencial informó el domingo que Sela había estado en el encuentro de ministros. Además, en una publicación de la Oficina del Presidente, se subió una fotografía con Sela, Milei y los ministros.

