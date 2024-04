Lo mejor, Estrella, ante CRISFA y Cuervos-Olmos

Ya se palpita una nueva fecha del torneo Apertura de mayores de la Liga Amateur Platense, que comienza a las 15:30, en sus tres divisiones. En Primera A, por ejemplo, Estrella, uno de los punteros con 9 unidades espera en su reducto de 8 y 169 a CRISFA, que también ocupa el lote de los líderes, en uno de los encuentros más destacados de la sexta fecha. Fue designado Matías Bernasconi como árbitro.

ADIP, otro que suma 9, tendrá fecha de descanso. Mientras que San Lorenzo, otro de los punteros del Apertura, recibirá en Villa Castells (6 y 485) a Unidos de Olmos, que se ubica a un solo punto y pretende alcanzar el primer puesto. Dirige Nadir Serna.

En tanto que en 203 y 39, Peñarol, que totaliza 7 unidades, enfrenta a Nueva Alianza, con el arbitraje de Martín Flores.

La Asociación Brandsen es otro que arrancó bien y quiere pelear los primeros lugares. Con 7 unidades, visita a CRIBA en 2 y 611 con el arbitraje de Daniel Leiva.

Alumni, por su parte, que aparece con 6 y también quiere prenderse, visita a Iris en 143 y 517, con el arbitraje de Augusto Domínguez.

En tanto que el CF. Ringuelet, que todavía no ganó en el torneo, recibe a Las Malvinas en 8 y 528, con Alejandro Gutiérrez a cargo del encuentro. Polideportivo Gonnet recibirá a Everton en 15 bis y 494 bajo la atenta mirada de Nehuén García. Y Fomento, otro de los equipos que aún no ganó, jugará en 58 y 132 ante La Plata FC, con el arbitraje de Isaac Aguilera.

MONTORO DEFIENDE LA PUNTA

Por la quinta fecha del Apertura de Primera B, que también comienza a las 15:30, Villa Montoro (10), líder, será local en 96 y 118 de la Comunidad Rural. Los demás encuentros serán: Tricolores vs. For Ever (Mitre y Alsina, Ensenada); San Martín vs. Villa Lenci (58 y 145); 5 de Mayo vs. Porteño (Uruguay y Quintana, Ensenada); Expreso Rojo vs. Talleres (207 y 515); Romerense vs. Defensores de City Bell (517 y 168) y Curuzú vs. CC. Tolosano (411 y 21A, Villa Elisa). Libre: Argentino Juvenil.

TORNEO PROYECCIÓN

La cuarta fecha del Torneo Proyección tendrá estos cotejos: Banco Provincia vs. Abastense (476 y 17, City Bell); NV. Argüello vs. Unidos del Dique (127 entre 8 y 9, Berisso); San Juan (B) vs. Catella (146 y 515); 9 de Julio vs. Pol. Gonnet (42 y 127); A. Popular vs. Universitario (532 y 117) y 152 Oeste vs. Los Dragones (156 y 46). Libre: San Carlos 156.