Mondino defendió su frase sobre los chinos y dijo que no fue discriminatoria

La canciller Diana Mondino defendió su frase respecto que "los chinos son todos iguales" con relación al personal que se encontraba en la base que China tiene en la provincia de Neuquén.

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, Mondino trató de bajarle el tenor a la polémica al decir que "si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio o que tienen cosas...y bueno, nada, yo a lo que me refiero es a que no había nadie uniformado".

La ministra de Relaciones Exteriores había indicado desde París que "los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales".

La polémica frase surgió ante una pregunta sobre si se había identificado personal militar en la base ubicada en la Patagonia, en la que puso especial atención el gobierno de Estados Unidos y fue tema de conversación con la general del

Comando Sur, Laura Richardson, a principios de abril. "Ya se han hecho inspecciones en la Estación Espacial China y la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en la misma semana, esos equipos no percibieron nada raro", explicó Mondino.

En ese marco, aseguró que "lo que sí" van a hacer es conformar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos". "Porque en la base China se pueden utilizar, no solo los equipos, sino durante una cantidad de tiempo. Y eso la Argentina no lo está aprovechando", sostuvo la canciller, y agregó: "No identificaron que hubiera personal militar- Son chinos, son todos iguales".

Mondino se encuentra en París, donde participó de un encuentro de la OCDE, luego de su paso por China, donde se reunió con el canciller Wang Yi, además de buscar una negociación por los swaps.