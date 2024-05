La Provincia advierte que “las clínicas se están por fundir”

El gobernador Axel Kicillof encabeza este viernes una asamblea con intendentes y equipos de salud de toda la Provincia en el marco de las actividades del Congreso Provincial de Salud. La actividad comenzó ayer en Mar del Plata, y aborda la profundización del Plan Quinquenal anunciado el año pasado por el gobernador junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak. Además otros temas en debate son la situación de IOMA, la infraestructura de los hospitales y la regulación, el financiamiento y el acceso al sistema de salud.

En ese contexto Kreplak, aseguró que “las clínicas se están por fundir” y advirtió un traspaso de entre el 30 y 50% de la demanda del sector privado a los hospitales públicos. Las declaraciones del funcionario bonaerense las hizo al diario La Capital, en donde analizó el impacto de las medidas de ajuste del Gobierno nacional.

"La aplicación del Plan Quinquenal avanzó muchísimo. Antes de este congreso hicimos 15 precongresos, donde pudimos analizar y rendir cuentas. Muchos aspectos funcionaron muy bien, pero otros no obtuvieron aún los resultados que esperamos. Por ejemplo, el sistema de Interconsulta por Telemedicina para especialidades complejas, se usó muy poco. O los turnos digitales, que está funcionando pero tiene baja tasa de uso. Se avanzó mucho, se incorporaron muchísimos municipios al sistema, y se trabaja en estos y otros aspectos. Pero luego pasó algo que cambió mucho las cosas: el cambio de gobierno" explicó Kreplak, quien agregó: "Después de cuatro años con un gobierno que invirtió en salud y apostó al Estado, nos encontramos con un gobierno que paralizó la obra pública. Y eso afecta muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de un hospital de alta complejidad de 40.000 metros cuadrados que necesita Mar del Plata, una ciudad muy importante que es un polo sanitario, que hoy tiene una suboferta. En el sistema público y privado hay menos oferta de lo que se necesita, y no solo en temporada alta, sino todo el año. Mar del Plata es cabecera, es una capital. Y si bien tenemos ese proyecto, son cosas que se frustran por la política de este gobierno que frena la obra pública".

En ese sentido sostuvo que el gobernador Kicillof pidió autorización a la Legislatura para endeudarse y tener financiamiento, "pero las provincias no tienen relaciones con el exterior, necesitan la autorización de la Nación, y en este caso no lo autorizó. Por lo que si aún quisiéramos financiar la obra con recursos propios, necesitás autorización de Nación, y ellos están en contra. Pero, ¿quién va a poner un hospital de alta complejidad en Mar del Plata? Nosotros, el Estado, porque lo necesitamos. Hay una preocupación muy grande".

Cuando se le consultó si percibe un traspaso de pacientes del sector privado al público manifestó: "Sí, muy alto. En los precongresos intercambiamos conocimientos con todos los equipos de salud de la provincia. Todos ven un aumento de la demanda. Hay de un 30 a un 50% de la demanda en el sector público. Mucha gente que tenía obra social ya no la tiene o le cobran un copago para poder atenderse en el sector privado. En este contexto, las clínicas se van a fundir". Sobre este último punto amplió: "Se van a fundir por muchas razones, pero una muy importante es que en el gobierno anterior teníamos el programa Fescas, a través del cual el Estado nacional le entregaba dinero a las clínicas para pagar sueldos. En el 2023 se entregaron 65 mil millones de pesos y se pagaba del 30 al 40% del sueldo. Eso lo cortó este gobierno el 31 de diciembre. Algunas clínicas dicen 'IOMA no me paga', pero no dicen que tenían ese apoyo del Estado y se lo sacaron. Entonces le piden a IOMA lo que pagaban, más el 40% que pagaba antes el Gobierno nacional. Las clínicas se están por fundir, hay muchas en convocatoria de acreedores. Trasladan a los financiadores la complejidad, pero no tienen un aumento de los sueldos del 200% y no hay un aumento de la recaudación de las obras sociales. Hay una situación muy crítica. Entonces algunos se vuelcan al sector público con una caída de la recaudación, y eso hace que la gente tampoco pueda pagar los medicamentos que están 50 puntos arriba de la inflación, además de que uno de cada cinco medicamentos para enfermedades crónicas no se están consumiendo".