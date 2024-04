Fuertes críticas a los irrespetuosos comentarios de Gerard Piqué sobre los shows de María Becerra en Bolivia

Ahora, el ex futbolista español Gerard Piqué, menospreció al país vecino durante una entrevista con María Becerra y los usuarios latinoamericanos no se lo dejaron pasar. Así, Piqué volvió a generar un conflicto con Latinoamérica. Mientras le hacía una entrevista a María Becerra, el ex jugador de el Barcelona le preguntó sobre sus próximos shows, a lo que la "nena de Argentina" respondió: "Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows".

"Joder, a ver quién va a Bolivia", dijo Piqué entre risas, generando un momento bastante tenso e incómodo. "Nos está viendo gente de todos lados", respondió la fanática del lobo ante la falta total de respeto de Gerard.

Asimismo, y a pesar de que sus compañeros de la Kings League trataron de ubicarlo, el ex esposo de Shakira continuó burlándose del país sudamericano. "La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid.. ¿pero Bolivia? Joder", concluyó Piqué.

Por tal motivo, claro está que le están lloviendo críticas al ex futbolista en las redes sociales, y lo acusan de "racista", "xenófobo" e "irrespetuoso".

Para finalizar, recordaron que no es la primera vez que tiene una actitud de este estilo, ya que señaló a Shakira como "latinoamericana" de manera despectiva, como si fuese una característica negativa.