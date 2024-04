Quejas por funcionarios sin designar en los barrios

Un sector de la oposición del Concejo Deliberante presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo local, para reclamar por la falta de designación de funcionarios al frente de las delegaciones de Savoia, Los Porteños y El Rincón.

El pedido de informes fue impulsado por el concejal del PRO Nicolás Morzone, quien se quejó de que, “a pesar de que la gestión de Julio Alak lleva cuatro meses en funcionamiento, aún no designó delegados en zonas muy importantes y necesarias”.

Según indicó el edil, los centros comunales se rigen por la ordenanza 7.888. Y afirmó que los centros comunales de El Rincón, Los Porteños y Savoia no tienen aún titulares a cargo para el mantenimiento del espacio público en esos barrios.

“No nombrarlos no solo implica relegar en operatividad y recursos a localidades en las que viven miles de platenses, si no también anular su identidad. Si el gobierno local está en desacuerdo con su existencia, tiene que presentar el proyecto de ordenanza para eliminarlas”, pero no lo hicieron”, concluyó.