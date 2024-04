Definen el paro de micros: sería mañana y confirman que afectará a La Plata, Berisso y Ensenada

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), las cámaras empresariales y el Gobierno nacional volverán a sentarse a la mesa de negociación esta tarde en la sede de la secretaría de Trabajo, con el objetivo de acercar posiciones, encontrarle una solución a la paritaria de los choferes de colectivo y evitar así otra medida de fuerza anunciada para mañana. Y en caso de confirmarse, como sucedió la última vez, el pasado 11 de abril, atención porque no funcionarán los colectivos en La Plata, Berisso y Ensenada, al igual que en el AMBA.

Esto significa que de no haber acuerdo y ratificarse la medida de fuerza anunciada para mañana, tampoco circularán los colectivos que brindan el servicio entre La Plata y capital federal.

La negociación se encuentra trabada en los $250.000 pesos que desde la UTA dan por reconocidos y homologados en la última paritaria y las cámaras aseguran que la vez que se abonó fue como una suma no remunerativa por única vez. En base a estos dos conceptos es que la UTA reclama un piso de negociación de $987.000 para el mes de marzo y las cámaras se paran en $737.000.

Desde la patronal aducen que si validan ese monto y no hay aumento de subsidios o una suba del precio del boleto, es imposible cumplir por lo que se empezarán a ajustar con despidos de personal y reducción en la cantidad de servicios.

“El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de $12.500 millones de pesos, el cual es imposible de absorber con el nivel de ingresos percibidos por vía de tarifas y subsidios”, indicaron en un informe sectorial en el cual ven posibles cuatro opciones para la resolución del conflicto:

- Que el Gobierno autorice una suba de tarifas

- El Gobierno aumente los subsidios

- Que la UTA modere sus pretensiones salariales

- Una mezcla entre las tres posibilidades anteriores.

Las negociaciones vienen trabadas porque ninguna de las tres partes da el brazo a torcer. Las empresas no cuentan con los fondos, la patronal no quiere ceder lo que entienden como un derecho adquirido y el Estado asegura que no hay plata.