Pablo Moyano amenazó con un paro de Camioneros el lunes: "No se va a mover una pluma en el país"

Una dura amenaza lanzó el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, luego de anunciar un paro del sector que se llevaría a cabo el próximo lunes. El líder sindical le reclama al Gobierno de Javier Milei la homologación del último acuerdo salarial al que arribó con los empresarios, que se traduce en un aumento del 45% en dos tramos, a pagar un 25% en marzo y otro 20% en abril.

En diálogo con la prensa, Moyano dijo que “si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.

Lo cierto es que la paritaria que cerró Camioneros supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía, con el objetivo de desalentar las expectativas inflacionarias. Así es que el sindicato juega con los tiempos ya que si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado”, según lo establece la Ley 23.546. Cabe recordar que la última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y aún no se aplica la homologación tácita porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.