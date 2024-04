Roxy Vazquez reveló que pasó luego de su segunda internación tras contraer dengue: "Me aplastó y no me recupero"

Se trata de Roxy Vazquez y el dengue.. La periodista se contagió la enfermedad y estuvo muy delicada al punto que tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones.

Mientras los casos de dengue se multiplican exponencialmente en todo el país y la falta de repelentes para combatir a los mosquitos genera preocupación, se van conociendo diferentes testimonios de personas que han transitado la enfermedad. Así es el caso de de Roxy Vázquez.

Ahora, la periodista en cuestión se contagió, tuvo que ser hospitalizada por varios días, recibió el alta y cuando creía que el mal trago había pasado, fue internada por segunda vez.

A partir de esto, se generaron toda clase de especulaciones que no hicieron más que sumar temor: "No es que tuve dengue de nuevo sino que sufrí un cuadro viral normal pero como mis defensas estaban bajas, me aplastó. Yo sigo débil, me cuesta recuperarme", admitió en una charla con el canal donde desempeña tareas profesionales.

Para terminar, la periodista explicó también que ahora está cumpliendo con todas las indicaciones de su médico para terminar de recuperarse y contó que en breve, deberá repetir algunos estudios para ver los pasos a seguir. "La verdad es que como dije, me siento muy débil. Yo soy una mina que vive siempre enchufada a 220 pero ahora estoy súper frenada. Al principio, cuando me contagié, sentí un dolor de cabeza muy fuerte, no podía ni comer y cuando lo hice, vomité todo. Ahora me recomendaron alimentarme bien y descansar”, cerró Roxy.