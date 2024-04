La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Newell's vs Boca Juniors TNT SPORTS

19:15 Estudiantes (LP) vs Central Cba (SdE) TNT SPORTS

19:15 San Lorenzo vs Def y Justicia ESPN Premium

21:30 Unión vs Belgrano ESPN Premium/TV PUBLICA

21:30 Talleres (C) vs Ind Rivadavia TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Crystal Palace vs. Manchester City ESPN/STAR +

11:00 Aston Villa vs. Brentford ESPN/STAR +

11:00 Wolverhampton vs. West Ham ESPN 3/STAR +

11:00 Everton vs. Burnley STAR +

11:00 Fulham vs. Newcastle STAR +

11:00 Luton Town vs. Bournemouth STAR +

13:30 Brighton vs. Arsenal ESPN/STAR +

SERIE A

10:00 Milan vs. Lecce STAR +

13:00 Roma vs. Lazio ESPN 2/STAR +

15:45 Empoli vs. Torino STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim 1846 vs. Bayern Munich ESPN 2/STAR +

10:30 Freiburg vs. RB Leipzig STAR +

10:30 Koln vs. Bochum STAR +

10:30 Mainz 05 vs. Darmstadt 98 STAR +

10:30 Union Berlin vs. Bayer Leverkusen STAR +

13:30 Borussia Dortmund vs. Stuttgart STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Lens vs. Le Havre STAR +

16:00 PSG vs. Clermont ESPN 2/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Vancouver vs Toronto FC Apple TV

20:30 New York FC vs Atlanta United Apple TV

20:30 New England vs Charlotte FC Apple TV

20:30 Los Angeles FC vs L.A. Galaxy Apple TV

20:30 Inter Miami vs Colorado Apple TV

20:30 Cincinnati vs New York RB Apple TV

20:30 Columbus Crew vs DC United Apple TV

21:30 Austin FC vs SJ Earthquakes Apple TV

21:30 Chicago Fire vs Houston Dynamo Apple TV

21:30 Minnesota vs Real Salt Lake Apple TV

21:30 Nashville SC vs Philadelphia Apple TV

21:30 St. Louis City vs Dallas Apple TV

23:30 Seattle Sounders vs Montreal Apple TV

PRIMERA NACIONAL

14:10 Chacarita vs San Martin (SJ) DSPORTS / 1610

14:30 Alte Brown vs Dep. Morón TYC SPORTS

15:30 Def. Unidos vs Brown (A)

15:30 San Telmo vs Chaco For Ever

19:00 Ferro vs Patronato

21:10 San Martin (T) vs Arsenal TYC SPORTS

COPA DEL REY

17:00 Athletic de Bilbao vs. Mallorca DSPORTS / 1610

NBA

22:00 Denver Nuggets vs. Atlanta Hawks ESPN 2/STAR +

PRIMERA "B"

15:30 Los Andes vs Flandria

15:30 Merlo vs UAI Urquiza

15:30 Excursionistas vs Acassuso

LIGA NACIONAL

11:30 Obras vs. Independiente (O) TYC SPORTS

TOP 12 DE LA URBA

15:10 SIC vs. Atlético Rosario STAR +

15:10 CUBA vs. Newman STAR +

15:10 CASI vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Regatas vs. Belgrano STAR +

15:10 San Luis vs. Hindú STAR +

15:30 Alumni vs. Champagnat ESPN 4/STAR +

ESPN KNOCKOUT

16:00 Bakhram Murtazaliev vs. Jack Culcay ESPN 3/STAR +

21:00 Richardson Hitchins vs. Gustavo Lemos ESPN 3/STAR +

UFC

19:00 Brenda Allen vs. Chris Curtis STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

09:00 Norwich City vs. Ipswich Town FOX SPORTS/STAR +

11:00 Cardiff City vs. Hull City FOX SPORTS/STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

11:15 Eldense vs. Andorra STAR +

13:30 Levante vs. Zaragoza STAR +

EREDIVISIE

13:45 PSV vs AZ Alkmaar STAR +

TORNEO FEDERAL A

15:00 Ciudad Bolivar vs San Martin (M)

16:00 Ferro (GP) vs Estudiantes (SL)

17:00 San Martin (F) vs Crucero (M)

SUPER RUGBY AMERICAS

15:00 Cobras Brasil Rugby vs. Pampas STAR +

PRIMERA C

15:30 Muñiz vs El Porvenir

15:30 Victoriano Arenas vs Cambaceres

15:30 Central Ballester vs Real Pilar

15:30 Claypole vs Dep. Paraguayo

15:30 Juventud Unida vs JJ Urquiza

15:30 Lugano vs Yupanqui

19:00 Mercedes vs Lujan

MAJOR LEAGUE RUGBY

17:30 New England Free Jacks vs. Miami Sharks STAR +

NASCAR XFINITY SERIES

20:30 Martinsville DSPORTS MOTOR / 1614