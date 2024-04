Kicillof desafía a Milei y avala la paritaria salarial de Camioneros

Axel Kicillof es uno de los principales abanderados de las críticas hacia la gestión de Javier Milei. El Presidente suele responderle también con dureza. En las últimas horas, al mandatario bonaerense no le hizo falta levantar la voz para volver a marcar diferencias con el líder libertario: le bastó con una resolución administrativa en abierto desafío a la Casa Rosada para salir a cruzar las políticas oficiales.

¿Qué fue lo que ocurrió? El gremio de Camioneros llegó a un acuerdo salarial con las cámaras del sector del 45 por ciento dividido en dos tramos: un 25 por ciento en marzo y otro 20 por ciento en abril. Pero en el ministerio de Economía que lidera Luis Caputo ya le bajaron el pulgar a ese acuerdo. Lo consideran excesivo y resolvieron que no sea homologado.

Pablo Moyano estalló una vez más contra la Rosada. El líder camionero advirtió que podría desde mañana arrancar un paro porque el gobierno de Milei se resiste a avalar esa suba acordada con las empresas.

Ahí es donde entró en escena Kicillof. El Gobernador recibió en su despacho a Moyano junto al ministro de Trabajo, Walter Correa. Y el hijo del histórico Hugo Moyano se llevó bajo el brazo la homologación de ese acuerdo salarial en territorio bonaerense.

En la Provincia dicen que no existían motivos para no avalar el acuerdo. “Lo firmaron el gremio y las empresas. No tenemos por qué meternos en esa negociación”, sostienen. Más allá de esa circunstancia, aducen que si no salía la firma se iba a paralizar las recolección de residuos en toda la Provincia a partir de mañana.

De hecho, Pablo Moyano viene amenazando con iniciar una protesta a nivel nacional.

Más allá de las explicaciones oficiales, lo cierto es que la cuestión política se coló en la resolución del ministerio de Trabajo bonaerense. Kicillof se viene acercando a distintos sectores gremiales en el marco de una proyección nacional de su figura de cara a 2027. Moyano, apenas se fue con la resolución bajo el brazo, devolvió gentilezas al Gobernador.

“Lo que hoy se ha logrado es gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si Dios quiere, futuro presidente de la Nación”, sostuvo, y añadió que “yo creo que el compañero tiene mucha posibilidad de ser el nuevo conductor del peronismo, de la reconstrucción del peronismo”.

“Lo que se ha firmado hoy, es romper con el Gobierno nacional, reconocer las paritarias de una organización gremial como el de camioneros. A partir del lunes vamos a cobrar el 25% de aumento”, celebró Moyano hijo. Y acotó como para dejar en claro su alineamiento en el peronismo de cara al futuro: “Vamos a estar al lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires y los camioneros vamos a estar eternamente agradecidos por haber firmado y homologado las paritarias que a partir del lunes vamos a cobrar”.

Con su decisión, Kicillof metió una cuña a la estrategia del gobierno de Milei que procura dividir a la CGT. De hecho, por un lado la Nación no convalida la paritaria de Camioneros pero por el otro avaló las seis negociaciones salariales que llevó adelante Héctor Daer (integrante junto a Moyano de la conducción de cegetista).

“Las paritarias se van a homologar en cuanto sean razonables. Es parte de todo el equilibrio general”, señaló el ministro Caputo al justificar el rechazo oficial.

“Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido”, consideró el titular del Palacio de Hacienda.