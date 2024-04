El presidente Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo y exfuncionarios que esperaban que su gestión terminara antes de tiempo. "No es que la política no ayuda, los políticos dicen que están involucrados con el bienestar de la gente y te joden la vida", expresó el mandatario.

En ese marco, siguió su acusatoria: "No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero".

En otro pasaje de la entrevista con Alejandro Fantino en su canal de streaming, Javier Milei habló sobre la polémica por los aumentos de las dietas de los diputados y senadores: "Los errores se corrigen. En enero habíamos dado la orden de no aumentar los sueldos. En febrero la orden seguía siendo la misma, pero cuando damos los aumentos a otros empleados había algunos que ganaban más que los ministros, y eso se replicaba a todos por un decreto de Cristina. Lo corregimos, lo dimos de baja y al mes siguiente lo que se nos depositó de más, lo devolvimos. Al mes siguiente se cobró menos, se devolvió lo que se cobró de más".

En ese marco, argumentó: "A los senadores no les van a volver a aumentar. No van a tener otro, así como nosotros no cobramos aumento.De lo que a mí depende no se va a hacer. Lo que pasa en Diputados le vas a preguntar a Martín (Menem), en Senadores se lo preguntas a Victoria (Villarruel). Ví el quilombo y lo corregí. Nadie mira el recibo de sueldo porque todos vienen por el bronce. Estamos todos yendo con la que tenemos guardada. Estamos vendiendo nuestros autos, liquidando cosas. Si venís por la gloria, venís por la gloria".

Javier Milei habló sobre las declaraciones de Alberto Benegas Lynch

El Presidente se despegó de los dichos del diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, quien avaló el trabajo infantil, y aseguró que su frase fue "absolutamente desafortunada". "Acá hay que entender que los periodistas juegan, juegan para destruir. No tenés que darles notas a esos periodistas, no les interesa saber cómo pensar. Les interesa una frase que te hagan daño", subrayó el mandatario nacional, que cuestionó a la prensa y dijo que la frase "fue sacada de contexto".

En declaraciones a Neura, Javier Milei sostuvo que "es un error de 'Bertie' de ir a ese lugar" a dar una nota con la periodista Romina Manguel en FM Milenium, a quien acusó de querer "destruir" a su espacio político. "Eso los orcos lo entienden bien, pero los liberales no, porque somos libres pensadores", afirmó el jefe de Estado.