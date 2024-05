Internación en terapia: rumores y preocupación por la salud de Pablo Alarcón

Inesperado. El actor Pablo Alarcón de 77 años, fue ingresado el fin de semana en el Hospital Tornú. Desde entonces se especuló sobre su estado. Así, explotó en los medios una noticia que generó preocupación: Pablo Alarcón había sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Tornú.

Casi nada se supo hasta que por fin Claribel Medina, ex mujer y madre de sus hijas, aclaró la situación. De esta manera, la actriz explicó que Alarcón contrajo una neumonía bilateral que los médicos estaban tratando de combatir pero que debía quedar en observación al menos por 4 días más. También explicó que por ahora estaba en el hospital público pero que en breve sería trasladado a otro centro de salud dependiente de su obra social.

"Ya le bajó un poco la fiebre. Se ve que tuvo neumonía, no se dio cuenta y se complicó un poco más”, remarcó Claribel.

Recordemos que, el actor de 77 años había sido noticia a fines del año pasado por su decisión de trabajar en una plaza 'a la gorra': "Yo necesito vivir y no tengo trabajo, entonces me lo creo. Hago un espectáculo de 15 minutos y cuando termina la función, extiendo la mano. Me emociona la gente, yo siempre termino llorando", había contado Pablo.