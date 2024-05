Mimos, risas y diversión: la foto que compromete a Nito Artaza y revela su relación con Belén Di Giorgio

Aunque el humorista Nito Artaza sigue negando su vínculo con la joven actriz Belén Di Giorgio, las imágenes dicen otra cosa.

Vale destacar que, la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza se dio en medio de un gran escándalo. En este sentido, recordemos que, ella se negó de forma rotunda a dar detalles de lo que había ocurrido pero en sus redes sociales no dejó de tirar dardos que claramente iban dirigidos a su ex.

Por otra parte, según los medios, los antecedentes del humorista y algunas indiscreciones hicieron que creciera el rumor de que Artaza le habría sido infiel a su esposa.

Pero, la bomba fue que, la mujer señalada como tercera en discordia era Belén Di Giorgio, una joven actriz a la que Milone consideraba como 'su propia hija'.

Existieron diferentes fotos que sembraron dudas, pero Artaza negó todo y se mostró enojado con los rumores. Así, amenazó con mandar carta documento a quienes siguieran expandiendo el rumor.

Pero en las últimas horas, otra foto más volvió a encender la mecha. Ambos muy cerca el uno del otro y si bien la imagen en cuestión no lo refleja, los que estuvieron presentes aseguran que hubo mimos y abrazos diferentes a una amistad.

Para finalizar, recordemos que, Artaza volvió a negar cualquier tipo de infidelidad a Milone: "Todo lo que hice, lo hice de buena fe y entregué mi corazón, me gusta dar amor a mi manera. Me pude haber equivocado pero no en la última pareja, ella lo sabe que me porté bien, fui absolutamente fiel", declaró Nito.